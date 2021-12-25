В Москве на здании посольства США ночью появился флаг СССР

Арт-группа "Re:ванш" устроила в ночь на 25 декабря световое шоу на здании посольства США в Москве. Они проявили на стене флаг СССР в память о его распаде. Ролик опубликован на YouTube-канале арт-группы, передает BaigeNews.kz

В описании к видео приводятся слова участников объединения.



"25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР. Мы посчитали символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции. Как символ возрождения Большой России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом арт-группа "поздравила Дядю Сэма (персонифицированный образ США. – Прим. ред.) с Рождеством" и напомнила, что 30 лет назад случился распад конкурирующей сверхдержавы.