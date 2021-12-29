В Минобороны отказались называть места, куда вывезли боеприпасы из Тараза

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Вице-министр обороны Дарын Туяков в беседе с журналистами в Мажилисе отказался назвать места, куда вывезли боеприпасы из Тараза, передает BaigeNews.kz.

Представитель Минобороны заявил, что "есть специально подготовленные места", но отвечать на вопрос детально отказался. Однако он сказал, что принята целая программа по вывозу боеприпасов, и "работа идет".

"Конкретно куда сколько вывезли, я вам не отвечу", — заявил Туяков.

По его словам, над ликвидацией последствий взрывов и вывозом боеприпасов работает правительственная комиссия, возглавляемая вице-премьером РК. Данияр Туяков добавил, что будут строиться новые склады, куда и вывезут боеприпасы, и на это выделили деньги.

"Сумма не сильно большая, но нужна, чтобы построить нового порядка склады. Этот вопрос в компетенции МИИР, они занимаются боеприпасами, оборонными вопросами", — подчеркнул он.

Туяков также прокомментировал поиски пропавшего без вести военного при взрыве в Таразе.

"Поиски продолжаются уже достаточно длительное время. Большие ресурсы на это задействованы. В связи с погодными условиями, возможно, будут некоторые перерывы в работе, но работа все равно будет дальше продолжаться", — отметил вице-министр.

Напомним, ранее вице-министр говорил, что в Минобороны считают "маловероятной гибель" военного.