В Международной оперной академии ASTANA OPERA подвели итоги первого семестра обучения

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

Итоги первого семестра обучения подвели в Международной оперной академии ASTANA OPERA, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу театра "Астана Опера".

"Уникальная учебная программа, включающая интенсивные курсы прославленных педагогов, помогла молодым певцам спустя всего три месяца продемонстрировать возросшее мастерство на большой сцене. За два года учащимся академии предстоит проделать большой путь в профессии, поэтому программа обучения весьма насыщена. Благодаря блестящему преподавательскому составу: Франческо Медда, Анатолию Гусеву, Тимуру Урманчееву, Ярославе Козиной, Марко Феррентино, Светлане Фортуна и другим, начинающие певцы стремительно движутся навстречу своей мечте — завоевывать ведущие сцены мира, прославляя оперное искусство нашей страны", — говорится в сообщении.

Завершающим этапом первого семестра стали двухнедельные мастер-классы от Фернандо Кордейро Опа (Италия) и Эдуарда Погосова (Украина), которые работали с учащимися академии над техникой вокала, произношением, интерпретацией произведений и искусством исполнения речитативов.

"Есть определенная сложность в том, чтобы переработать огромный объем информации, который нам дают педагоги, но мы стараемся. Фернандо Кордейро Опа обладает уникальной методикой, мне стали понятнее принципы техники дыхания и резонаторности. Очень полезен был мастер-класс с Эдуардом Рафаэловичем Погосовым", — поделилась учащаяся академии Асем Аубакирова.

Во втором семестре начинающих исполнителей ждут новые занятия с известными преподавателями, участие в концертах и постановках, что позволит совершенствовать певческое мастерство и раскрывать его новые грани.

Важной частью учебной программы и преимуществом академии Astana Opera, которая заставляет молодых певцов много работать и стремиться к совершенству, является возможность выходить на сцену, получая отклик от слушателей. Первым экзаменом для начинающих исполнителей был увлекательный концерт, составленный из сцен и дуэтов мировой классики, с которым они выступили перед ценителями оперной музыки спустя месяц обучения.

Еще одним значимым этапом в творческой жизни стало профессиональное признание на XI Международном конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой. Пятеро учащихся академии — Алихан Зейнолла, Улпан Аубакирова, Дарига Мусаева, Ораз Мухамедьяр и Талгат Аллабиринов стали его лауреатами.

Учащиеся академии были очень тепло встречены и успешно выступили на Благотворительном фестивале "Мелодии волшебства", организованном Гуманитарным фондом "Дегдар".

Большим событием стало участие молодых артистов академии в возрожденной национальной опере "Алпамыс" Е. Рахмадиева. Расул Жармагамбетов и Ержан Саипов — Алпамыс, Шынгыс Расылхан — Тайшик-хан и Алихан Зейнолла — Кейкуат, по оценкам критиков и зрителей, выступили на высоком профессиональном уровне.

Еще четыре начинающих исполнителей имели возможность дебютировать в минувшие выходные в репертуарном спектакле "Астана Опера" — "Богема" Дж. Пучинни. На сцену Большого зала "Астана Опера" вышли Саян Исин (Рудольф), Жандарбек Еркинбаев (Бенуа), Динмухамед Кошкинбаев (Альциндор) и Талгат Аллабиринов (Парпиньоль).