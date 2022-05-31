В Косшы мужчина избил мальчика на детской площадке

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Акмолинские полицейские проводят расследование инцидента, произошедшего на детской площадке в Косшы, сообщает BaigeNews.kz.

"30 мая в дежурную часть отдела полиции Косшы поступило заявление местной 39-летней жительницы о принятии мер в отношении 40-летнего жителя Косшы, который, находясь во дворе одного из домов, нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну 2012 года рождения. Установлено, что между несовершеннолетними детьми, игравшими на детской площадке, произошла ссора. В результате чего один из мальчиков обратился к своему отцу", - сообщают правоохранители.

Отмечается, что мужчина ударил кулаком по лицу мальчика, после чего ребенок сообщил о случившемся родителям.

"По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Ведется досудебное расследование по статье 107 часть 2 пункт 8 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", - заключили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.