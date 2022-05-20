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Токаев подписал указ о реформировании КНБ | BaigeNews.kz 20 мая, 11:17
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Фото: inbusiness.kz

Токаев подписал указ о реформировании КНБ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании Комитета национальной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

17 мая 2022 года Президентом РК за №893 подписал указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", сообщается на сайте КНБ.

Указ вносит поправки в 15 указов главы государства, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности. Кроме того, утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.

#национальная безопасность #Указ Главы государства #КНБ
20 мая, 11:17
2162
Журналист

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