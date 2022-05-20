Токаев подписал указ о реформировании КНБ

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании Комитета национальной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.
17 мая 2022 года Президентом РК за №893 подписал указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", сообщается на сайте КНБ.
Указ вносит поправки в 15 указов главы государства, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности. Кроме того, утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.
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