В Хургаде выпал снег и град. Туристы в панике бежали с пляжей

Фото: s_al_mabadawy/rana97501/Instagram

Первого января в Хургаде, курортном городе Египта, выпал град, сообщает РЕН ТВ.

Город находится на Красном море и славится большим количеством мест для занятий дайвингом. Но в первый день нового года отдыхающим насладиться изумительными коралловыми рифами и лазурными водами не удалось.



На кадрах видно, что из помещения невозможно выйти - град, размером с перепелиное яйцо накрыл прибрежную территорию. На террасе вместо песка можно наблюдать "снег" под ногами. Да и если такая льдина прилетит в человека, приятного будет мало.