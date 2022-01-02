Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • В Хургаде выпал снег и град. Туристы в панике бежали с пляжей
В Хургаде выпал снег и град. Туристы в панике бежали с пляжей | BaigeNews.kz 2 января, 04:09
3284
Фото: s_al_mabadawy/rana97501/Instagram

В Хургаде выпал снег и град. Туристы в панике бежали с пляжей

Первого января в Хургаде, курортном городе Египта, выпал град, сообщает РЕН ТВ.

Город находится на Красном море и славится большим количеством мест для занятий дайвингом. Но в первый день нового года отдыхающим насладиться изумительными коралловыми рифами и лазурными водами не удалось.

На кадрах видно, что из помещения невозможно выйти - град, размером с перепелиное яйцо накрыл прибрежную территорию. На террасе вместо песка можно наблюдать "снег" под ногами. Да и если такая льдина прилетит в человека, приятного будет мало.


#непогода #снег #Египет
2 января, 04:09
3284
Журналист

Рекомендуем