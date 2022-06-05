В Казахстане открылись участки для голосования на общенациональном референдуме

Фото: пресс-служба МИД РК

В Казахстане открылись участки для голосования на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, передаёт BaigeNews.kz.

Голосование началось в 7:00 по времени Нур-Султана и продлится до 20:00.



Одним из первых свой голос отдал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он пришёл голосовать на участок, расположенный в Национальной республиканской библиотеке.



Всего в республике 10 012 избирательных участков. Казахстанцы также имеют возможность проголосовать за рубежом.

В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 11,7 миллиона избирателей.



ЦИК аккредитовала наблюдать за ходом референдума 272 представителя международных организаций и иностранных государств.



Республиканский референдум проходит 5 июня. На него вынесен вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".



Избирательные участки в Алматы стали доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps. В картах приложений появилась возможность определения локации собственного участка. Ключевые слова для поиска: "Референдум учаскесі", "Избирательные участки", "Участок референдума", "Referendum precinct".



Первыми проголосовали на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны казахстанцы, проживающие в Японии и Республике Корея.

