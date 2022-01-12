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В Казахстане откроют филиалы ведущих зарубежных вузов | BaigeNews.kz вчера, 10:44
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Фото: pixabay.com

В Казахстане откроют филиалы ведущих зарубежных вузов

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о работе по открытию в республике филиалов зарубежных вузов, передает BaigeNews.kz.

По его словам, на сегодня в стране функционирует филиал университета De Montfort Leicester, выдается диплом международного образца.

Также проработан вопрос о передаче Северо-Казахстанского государственного университета имени Козыбаева в доверительное управление университета Аризоны.

Помимо этого, в целях обеспечения доступа молодежи западного региона к высшему образованию будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов. Для повышения подготовки кадров по техническим направлениям планируется открытие в регионе филиала российского вуза.

Разрабатываются специальные программы по привлечению лучших педагогов соответствующим пакетом мер поддержки.

"Лучшие выпускники вузов будут привлекаться в регионы, где наблюдается наибольшая потребность учителей с большим разрывом в образовании. Для данных педагогов будут предложены меры социальной поддержки, а именно установления повышающего коэффициента заработной платы, предоставление компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг", - рассказал глава ведомства.


#МОН РК #Правительство РК #высшее образование
вчера, 10:44
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Артём Волков Журналист

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