В Казахстане откроют филиалы ведущих зарубежных вузов

Фото: pixabay.com

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о работе по открытию в республике филиалов зарубежных вузов, передает BaigeNews.kz.

По его словам, на сегодня в стране функционирует филиал университета De Montfort Leicester, выдается диплом международного образца.

Также проработан вопрос о передаче Северо-Казахстанского государственного университета имени Козыбаева в доверительное управление университета Аризоны.

Помимо этого, в целях обеспечения доступа молодежи западного региона к высшему образованию будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов. Для повышения подготовки кадров по техническим направлениям планируется открытие в регионе филиала российского вуза.



Разрабатываются специальные программы по привлечению лучших педагогов соответствующим пакетом мер поддержки.

"Лучшие выпускники вузов будут привлекаться в регионы, где наблюдается наибольшая потребность учителей с большим разрывом в образовании. Для данных педагогов будут предложены меры социальной поддержки, а именно установления повышающего коэффициента заработной платы, предоставление компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг", - рассказал глава ведомства.



