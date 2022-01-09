В Казахстане обеспечены бесперебойные поставки продовольствия в населенные пункты

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Бесперебойную поставку продовольственных товаров к населенным пунктам обеспечили в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщают в Министерстве торговли и интеграции.

"Запасов основных продуктов питания в стране достаточно. В большинстве регионов работа торговых объектов внутри населенных пунктов продолжается в штатном режиме по графикам, определяемым местными исполнительными органами. В ряде объектов принимают платежи через платежные банковские системы. В ряде населенных пунктов продолжаются перебои в работе некоторых торговых объектов, пострадавших в результате мародерства. Также продолжают оставаться закрытыми отдельные торговые объекты в местах, где ещё проходят активные действия антитеррористической операции", - сообщили в ведомстве.

Министерство торговли и Агентство по защите и развитию конкуренции призывают не допускать создания искусственного ажиотажа и ценовых спекуляций на основные продукты питания, лекарственные средства и горюче-смазочные материалы. Агенство по защите и развитию конкуренции ежедневно мониторит цены на продукты.

"В сложные дни, когда Казахстан противостоит террористической угрозе и в стране введен режим ЧП, мы призываем всех сплотиться для обеспечения повсеместного соблюдения законности", - добавили в МТИ.

Для выявления и пресечения таких фактов создана горячая линия для приема сообщений. В Нур-Султане - (87172) 74-96-64, 74-34-01, 74-31-26, 74-90-52 (прием звонков с 9.00. до 18.30 по времени Нур-Султана), на мобильные номера 8 705 231 2423, 8 776 458 8885, 8 708 883 0262, 8 701 369 6128 (до 22.00. по времени Нур-Султана).

При отсутствии сети интернет предприниматели Казахстана могут выдавать товарные чеки вместо фискальных онлайн-чеков контрольно-кассовых машин (ККМ).