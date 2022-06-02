"В Казахстане не соблюдают срок годности алкоголя" — врач-нарколог в проекте "20:22"

Гость проекта BaigeNews.kz "2022", врач-нарколог Абдикадыр Карабаев рассказал, что влияет на развитие алкоголизма в современном обществе. По словам доктора, о вреде спиртных напитков нужно говорить везде и особенно объяснять это детям. Карабаев отметил, что зачастую родители, сами того не ожидая, показывают пример своим детям, выпивая алкоголь дома или напиваясь на мероприятиях. Кроме того, врач считает абсолютной ошибкой утверждение некоторых казахстанцев о том, что со спиртным ребёнка нужно познакомить дома, мол, иначе он сам попробует его на улице. Этот метод неизменно ведёт к алкоголизму, заявил доктор.

Алкогольная индустрия играет далеко не последнюю роль в увеличении числа любителей приложиться к бутылке, говорит Карабаев.

"В советское время существовало такое понятие, как срок годности алкоголя. В Европе это до сих пор соблюдается. Через год водку там выкидывают в мусор. У нас такого нет. А срок годности обычной водки — один год, особой водки (из кедрового ореха) — шесть месяцев, вина — до двух лет, шампанского — год, сигарет — тоже год. А сейчас за сроком годности никто не следит. У нас алкогольные напитки все бессрочные. И температуру хранения вина везде завышают, чтобы могли продавать в открытых магазинах," — рассказал врач.

Он отметил, что очень сильно влияет на качество алкоголя происхождение спирта, из которого он сделан. К примеру, в некоторых странах используют рисовый спирт, где-то - на основе винограда. В Казахстане, где активно производится зерно, водка состоит из зернового спирта."В основе зернового спирта сидит глютен, которые вызывает замедление работы кишечника. Любой человек, который выпьет такой алкогольный напиток, утром чувствует тошноту, интоксикацию. В результате употребления алкоголя на основе зернового спирта, содержимое кишечника остаётся внутри организма и это вызывает сильнейшее отравление. Происходит всасывание ядов в организме. Самые тяжёлые случаи я наблюдаю - в результате употребления зернового спирта. В тех странах, где много зерна, эта проблема с алкоголем остро стоит. Страны с зерновым спиртом: Казахстан, Россия, другие станы СНГ, Финляндия, Польша", - сказал Абдикадыр Карабаев.Ситуация в Казахстане осложнена и тем, что у нас не зарегистрировано качественных препаратов для борьбы с алкогольной зависимостью, которые успешно используются на западе."Препараты, которые используют за рубежом, мы не можем использовать, потому что они у нас не зарегистрированы. Препараты, которые с 1989 года используются достаточно успешно, в Америке и Европе. Это должен делать Минздрав. Россия отказалась от этих препаратов, и Казахстан тоже. А ведь есть много препаратов, которые очень эффективны. Я создал фонд, попытался зарегистрировать, но на регистрацию каждого требовалось от пяти до 10 миллионов тенге. А их порядка пяти-шести препаратов", - сказал Абдикадыр Карабев.Он добавил, что те методы, которые сейчас используются в Казахстане - кодирование, гипноз - неэффективны."Это запретительные методы (кодирование. - прим.авт.). Проходит срок, человек срывается, уходит в запой. Он забывает о семье и работе, может сесть за руль, всё что угодно может произойти. То же и гипноз. Он поможет лишь легковнушаемым людям", - сказал врач.Полный выпуск можно посмотреть здесь



