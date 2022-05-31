В Казахстане найдены 82 места массового захоронения жертв политрепрессий - Тугжанов

Вице-премьер РК Ералы Тугжанов встретился со студентами КазГЮУ имени Нарикбаева в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz
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Выступая перед студентами, Тугжанов отметил, что с 1997 года 31 мая в Казахстане отмечают как День памяти жертв политических репрессий и голода.
"В самой фразе "День памяти" лежит глубинный смысл. Это и ответственность, возложенная на будущее поколение за сохранение памяти, и воспитание человечности. ХХ век остался в истории нашего народа как своими великими достижениями, так и великими трагедиями. И помнить о них – это долг каждого из нас, каждого поколения. Для цивилизованного общества, состоявшегося народа познание уроков тех тяжёлых лет – очень важно. Именно историческая память является гарантией того, что мы никогда не дадим возможность такому повториться", - отметил Тугжанов.
Он напомнил, что в Казахстане создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий.
"Членами рабочих групп госкомиссии осуществлено 30 научно-поисковых командировок, собрано около 31 тысячи кадров архивных документов. В специальных архивах рассекречено 2523 архивных дела, в том числе в МВД - 2190, КНБ - 333 и семь нормативно-правовых актов НКВД СССР 1937-1938 годов. По республике выявлено 82 места массового захоронения, в Жамбылской области составлены три карты массового захоронения. Это исполнение долга нами – единым народом, сплоченного общей историей, прошедшего нелёгкий путь испытаний и ставшим сегодня высокообразованным обществом", - отметил вице-премьер.