В Казахстане использовались майданные технологии - Путин

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Президент России Владимир Путин высказался о беспорядках в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем Президент Токаев сказал. Их нападение на Казахстан - это нападение на страну и по сути явилось актом агрессии. Реагировать на все это нужно было без промедления", - сказал Путин на сессии ОДКБ.

По его словам, удалось принять все необходимые решения в жестких временных рамках, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации и поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам."Механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, ограниченный по времени период, на такой, какой сочтет возможным для его применения Президент Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана", - заверил глава РФ.