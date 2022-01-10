В Казахстане использовались майданные технологии - Путин

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Президент России Владимир Путин высказался о беспорядках в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем Президент Токаев сказал. Их нападение на Казахстан - это нападение на страну и по сути явилось актом агрессии. Реагировать на все это нужно было без промедления", - сказал Путин на сессии ОДКБ.По его словам, удалось принять все необходимые решения в жестких временных рамках, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации и поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам.
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