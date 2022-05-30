В Казахстане аккредитовали международных наблюдателей на референдум

Центральная комиссия референдума Казахстана аккредитовала 258 международных наблюдателей на референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, который пройдет 5 июня, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома Казахстана.

"На сегодняшний день Центральная комиссия референдума аккредитовала 258 наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться", - говорится в сообщении.

Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств завершится 30 мая в 21:00 по столичному времени.

"Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что присутствие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств нашего государства. И это является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам а также продолжения тесного сотрудничества с международными организациями, иностранными государствами в электоральной сфере", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.

29 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.