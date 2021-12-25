В каток превратилось село в Павлодарской области

Фото: кадр из видео

В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек рассекает на коньках по обычной улице, передает BaigeNews.kz

Делает он это без труда, так как улица превратилась в настоящий зеркальный каток. Сообщается, что эти кадры сняты в селе Шарбакты Аккулинского района Павлодарской области.

В комментариях люди задаются вопросом, почему коммунальные службы допустили такой гололед и чем занят аким этого села.

Некоторые пошутили, что "природа сама позаботилась о новогоднем досуге сельчан − хочешь каток, хочешь горка".

Один из комментаторов посоветовал автору быть "аккуратнее с видео подобного характера, а то вдруг кто предъявить захочет", намекая на недавний инцидент с женщиной, которую павлодарские чиновники заставили извиняться за видео со снегом.