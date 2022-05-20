В Карагандинской области возник дефицит весового сахара

В Караганде с полок крупных супермаркетов и социальных павильонов исчез весовой сахар. А там, где он появляется, продукт выдают в ограниченном количестве, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на репортаж телеканала КТК.
"Сахара нет у нас уже давно. Поставок нет. Нам не привозят сахар", - рассказала жительница Караганды.
"Вот я была четыре дня назад в магазине, сахара не было. В основном как прихожу, на развес сахара нет. Рафинированный есть, но мне нужен весовой", - добавила ещё одна горожанка Елена Кокина.
Чтобы избавиться от множества вопросов, администраторы супермаркетов вывешивают объявления о том, что сахара нет. По словам сотрудников торговых точек, их заявки на складах не обрабатывают уже очень долго. Исчез сладкий песок и из социальных павильонов и мелких магазинов. Причём не только в областном центре, но и в некоторых районах и городах-спутниках.
Того количества, которое выдают, хватает лишь на полдня, говорят продавцы.
При этом чиновники показывают стабфонд, забитый сахаром, и называют внушительные цифры имеющегося товара. Однако почему его не поставляют в магазины, не рассказывают.
"В пути проплаченная продукция на 884 тонны. В стабфонде находится 465 тонн сахара. Продолжается товарная интервенция по заявкам акиматов городов и районов", - прокомментировала Жулдыз Кусайын, руководитель отдела управления предпринимательства Карагандинской области.