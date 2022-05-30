В Карагандинском индустриальном университете состоялась встреча "Новый Казахстан: новый облик"

В Карагандинском индустриальном университете в онлайн-формате состоялась встреча "Новый Казахстан: новый облик", посвященная вопросам разъяснения конституционных реформ, сообщает BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие депутаты городского маслихата, магистранты, члены органов студенческого самоуправления, студенческие активисты вузов и представители СМИ.

Выступая перед собравшимися, ректор Карагандинского индустриального университета Болатбек Абдрасилов отметил, что для страны референдум является важным шагом, и инициаторами новой истории станут поправки в Конституцию. По его словам, это будет этап, отражающий четкие цели и будущее нового Казахстана.

В свою очередь, секретарь маслихата Темиртау Алексей Ломакин отметил, что в стенах университета по этому поводу ведется активная работа и тесное взаимодействие со студентами. Это означает, что новая реформа имеет большой приоритет для молодежи.







