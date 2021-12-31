В канун Нового года часть Уральска осталась без воды из-за аварии

Жители Уральска столкнулись с коммунальной аварией: в квартирах нет холодной воды, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на «МОЙ Город».
В ДЧС ЗКО сообщили, что в микрорайоне Северо-Востопроизошёл порыв трубы холодного водоснабжения.
«В связи с аварией по Уральску снижено давление воды. На ремонтно-восстановительные работы задействованы силы ТОО «БатысСуАрнасы»: 11 работников и пять единиц техники», - говорится в сообщении.
Жители микрорайона рассказали, что на выше третьего этажа вода не поднимается, а у жителей первых этажей вода идёт тонкой струёй и непрозрачная.
Аким города Абат Шыныбеков заверил, что аварию устранят и вновь поднимут давление воды.