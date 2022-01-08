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В какие страны можно вылететь из Казахстана 8 января | BaigeNews.kz 8 января, 12:16
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Фото: freepik.com

В какие страны можно вылететь из Казахстана 8 января

Свежую информацию по международным рейсам опубликовали в комитете гражданской авиации, передает BaigeNews.kz.

Информация по международным авиарейсам на 8 января 2022 года: из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 15 международных рейсов в/из гг. Москва, Дубай, Франкфурт, Минск, Калининград, Пхукет, Кутаиси и отменено выполнение четырех рейсов в/из гг. Москва, Франкфурт.

Из/в гг. Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Актобе планируется выполнение восьми рейсов в гг. Стамбул, Москва, Махачкала и отменено выполнение 21 рейса в/из гг. Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.

Итого по РК планируется выполнение 23 рейсов и отменено 25 рейсов.



#гражданская авиация
8 января, 12:16
3541
Журналист

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