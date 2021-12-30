Двух человек застрелили в немецком Гамбурге

Фото: Lenthe, mopo.de

На поиски преступника направлено 20 патрульных машин.

Неизвестный открыл стрельбу у здания наркодиспансера на юге Гамбурга в Германии, в результате чего пострадали два человека, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на местное издание Hamburger Morgenpost.

Инцидент произошел в городском районе Харбург. По данным издания, пострадавшие мужчины с пулевыми ранениями в живот были доставлены в больницу. Об их состоянии информация не сообщается.

Преступник, тяжело ранивший двух человек, находится в бегах. На его поиски направлено 20 патрульных машин.