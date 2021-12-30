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Двух человек застрелили в немецком Гамбурге | BaigeNews.kz 30 декабря, 21:27
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Фото: Lenthe, mopo.de

Двух человек застрелили в немецком Гамбурге

На поиски преступника направлено 20 патрульных машин.

Неизвестный открыл стрельбу у здания наркодиспансера на юге Гамбурга в Германии, в результате чего пострадали два человека, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на местное издание Hamburger Morgenpost.

Инцидент произошел в городском районе Харбург. По данным издания, пострадавшие мужчины с пулевыми ранениями в живот были доставлены в больницу. Об их состоянии информация не сообщается.

Преступник, тяжело ранивший двух человек, находится в бегах. На его поиски направлено 20 патрульных машин.

#теракт #Германия
30 декабря, 21:27
2888
Журналист

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