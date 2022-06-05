В Эйфелеву башню ударила молния

Фото: BFMTV

Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал BFMTV

Фотограф Кулик Бертран успел сделать несколько кадров башни во время непогоды, разбушевавшейся в историческом центре Парижа − регионе Иль-де-Франс. На фото, которые он выложил в Twitter, − свинцово-сизое небо рассечено яркими лучами молнии, которые будто исходят из пиковой части Эйфелевой башни.









На сайте парижской достопримечательности указано, что за год молния бьёт в конструкцию около пяти раз. Удары молнии не представляют опасности для посетителей и никак не вредят строению.

Непогода в регионе продлится до середины воскресенья. Синоптики предупредили об "оранжевом" уровне опасности из-за гроз, которые могут сопровождаться проливными дождями с градом и сильными порывами ветра.