В два раза выросла заболеваемость коронавирусом в Алматы

В Алматы зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в два раза. Об этом сообщил заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, передает BaigeNews.kz
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В мегаполисе ожидают быстрое распространение омикрон-штамма. У алматинцев есть все шансы замедлить распространение коронавируса – вакцинироваться и получить бустерную прививку.
Согласно озвученным данным, эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Как сообщил Ержан Бабакумаров на аппаратном совещании, город находится в "желтой" зоне.
Недельная заболеваемость населения увеличилась в два раза. Как и прогнозировалось, в мегаполисе очередная волна эпидемии началась и продолжает нарастать.
При этом заместитель акима города отметил, что в связи с новогодними праздниками и настоящими событиями население в 8-10 раз реже стало проходить тестирование на наличие коронавируса. Он считает, что при увеличении объемов тестирования вырастет и выявляемость положительных проб, что приведет к ухудшению эпидситуации и возможному переходу города в "красную" зону матрицы.
Ержан Бабакумаров напомнил, что заболеваемость коронавирусом в Алматы стала расти еще в конце декабря прошлого года. Уже тогда эпидемиологи это связывали с началом распространения штамма омикрон.
Как отметили в ходе аппаратного совещания, 6 января были получены результаты полногеномного секвенирования: из 96 образцов, направленных в Министерство здравоохранения РК, в восьми пробах обнаружен штамм омикрон, из них 7 проб были доставлены из Алматы.
По-прежнему активно циркулирует дельта-штамм коронавируса. Он обнаружен в 71% пробах, "дельта – плюс" – в 16%, другие штаммы - 4,7%.
Циркуляцию штамма омикрон в Алматы подтверждает проведенный анализ возрастного состава, который показывает резкий рост удельного веса зараженных среди лиц от 20 до 39 лет на 16,4% (с 27,7% до 44,1%), также среди подростков 15-19 лет на 1,1% (с 4,2% до 5,3%). По остальным контингентам регистрируется снижение (среди пожилых людей 60 лет и старше – на 8,6%, лиц от 40 до 59 лет – на 2,5%, среди детей до 14 лет – на 4,7% и среди детей до 1 года на 0,3%).
Кроме того, отмечено увеличение бессимптомных форм с 6% в декабре прошлого года до 16%, что также характерно для омикрона и может осложнять своевременное выявление и изоляцию заболевших.
По словам Ержана Бабакумарова, омикрон-штамм обладает более высокой заразностью, также несет риски для молодого поколения, ко всему имеются риски повторного заражения. Он напомнил, что только вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
Заместитель акима города призвал алматинцев помочь замедлить распространение омикрона и вакцинироваться.
Бабакумаров уточнил, что в городе продолжается иммунизация населения против коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 077 896 человек, двумя компонентами – 1 028 180 горожан. Ревакцинация проведена 69 018 лицам.
Следует отметить, что, по данным ведущих мировых ученых и экспертов, ревакцинация существующими вакцинами защищает на 70% от госпитализаций, осложненных и летальных случаев при заражении штаммом омикрон. На сегодня в Алматы уровень коллективного иммунитета еще низкий, иммунная прослойка составляет всего 59,4% (вакцинированных – 49,4%, переболевших - 10%).