В Беларуси мужчина умер в новогоднюю ночь после задержания милицией

Житель Речицы Гомельской области Змитер Усхопов умер после задержания сотрудниками белорусской милиции в новогоднюю ночь, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на «Наша Нiва».
Известно, что он был задержан на остановке общественного транспорта, когда собирался ехать к матери встречать Новый год после застолья с друзьями. Родственники погибшего считают, что силовики избили 28-летнего мужчину, а затем доставили его в приёмную местной больницы уже в состоянии клинической смерти.
При этом в официальном комментарии Следственного комитета республики сказано, что на момент задержания юноша находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и к нему была применена сила из-за неповиновения представителям правоохранительных органов.
Впоследствии его решено было отвезти на медобследование.
«На входе в лечебное учреждение мужчине стало плохо. Молодого человека срочно доставили в приемную, где провели реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, его смерть была подтверждена в 1:20», — сообщили в ведомстве.
Там также уточнили, что, по предварительным заключениям специалистов, смерть не является травматической — на теле якобы не обнаружено повреждений внутренних органов или переломов костей. При этом ожидается экспертное исследование на наличие в крови алкоголя, наркотиков и других веществ.
Напомним, в Казахстане 8 декабря произошёл похожий инцидент: во время допроса в Шымкенте задержанный внезапно скончался.
По официальной версии полиции, доставленный по подозрению в совершении угона нескольких дорогих иномарок, внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание, прибывшая на место вызова бригада скорой помощи констатировала смерть гражданина.
Руководителей, которые не обеспечили должный контроль за действиями своих подчинённых, уволили из органов внутренних дел.