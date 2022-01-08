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В Beeline Казахстан прокомментировали удорожание SIM-карт в Казахстане | BaigeNews.kz 8 января, 11:42
6985
Фото: pixabay.com

В Beeline Казахстан прокомментировали удорожание SIM-карт в Казахстане

В Beeline Казахстан отреагировали на десятикратное удорожание SIM-карт в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"В Beeline поступают сообщения о повышениях цен на sim-карты в некоторых городах. Поскольку официальные центры продаж Beeline сейчас закрыты, то sim-карты от самого оператора не продаются. Однако на рынке есть определенное количество карт, которые перепродают розничные предприниматели. Их цены оператор не контролирует. Однако мы внимательно мониторим ситуацию и приняли решение, что при обнаружении неадекватного повышения цен в дилерской сети мы будем принимать меры вплоть до разрыва контрактов", - сообщили в пресс-службе компании.

Они также обратили внимание на то, что у каждой sim-карты есть стартовый баланс от 500 тенге и выше. Их можно потратить на нужные услуги связи.

В Beeline Казахстан приступили к начислению всем абонентам по 200 SMS и 300 минут разговоров. Все клиенты оператора получат бесплатные SMS и звонки в течение нескольких суток.

"В связи с тем, что база абонентов очень большая и системы работают с ограничениями, начисления будут проходить поэтапно. По состоянию на 8 января бонусы уже получили свыше одного миллиона человек. Просим набраться терпения! Мы работаем день и ночь", - сообщили в компании.


#Мобильная связь
8 января, 11:42
6985
Журналист

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