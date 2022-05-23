В Атырау из-за смерти роженицы возбудили уголовное дело

Новорожденного удалось спасти.

В Атырау следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины во время родов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Трагический случай произошел в родильном блоке Атырауской модульной больницы, где скончалась Гульдана Сарузенова. 37-летняя женщина рожала четвертого ребенка. И, как утверждают родственники, проблем со здоровьем не имела, беременность протекала без осложнений. В смерти женщины близкие обвиняют медиков. Новорожденного удалось спасти.

"По факту смерти роженицы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы возложено на Институт судебной экспертизы по Актюбинской области. По завершении экспертизы выйдет процессуальное решение по делу", - сообщили агентству в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.