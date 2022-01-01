В Антарктиде вспышка коронавируса среди вакцинированных полярников

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На бельгийской исследовательской станции "Принцесса Елизавета" в Антарктиде две трети персонала оказались заражены коронавирусом. При этом полярники ранее были полностью вакцинированы. Причиной этой вспышки инфекции в одном из самых изолированных уголков мира мог стать штамм Омикрон. Об этом сообщило издание Soir mag со ссылкой на Бельгийский полярный секретариат.



Приблизительно 16 из 25 сотрудников станции получили позитивный тест на коронавирус. По данным издания, болезнь у них проходит без серьезных симптомов. Все бельгийские исследователи, находящиеся на станции, были вакцинированы, при этом один из них даже принял бустерную дозу препарата.

Примечательно, что до прибытия в Антарктиду полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус — за два часа до отъезда в Южную Африку, через пять дней после прибытия в Кейптаун, где им также пришлось пройти самоизоляцию в течение 10 дней, и еще один при отбытии из этого города.

Также исследователи должны были пройти тест спустя пять дней после прибытия на Южный полюс.

Первый случай коронавируса среди сотрудников станции "Принцесса Елизавета" был обнаружен 14 декабря, спустя неделю после их прибытия в Антарктиду. И, хотя этого человека сразу же поместили на самоизоляцию, в дальнейшем инфекция подтвердилась у еще двоих его коллег. Впоследствии всех троих эвакуировали, однако коронавирус продолжал распространяться.

На данный момент полярная станция изолирована по меньшей мере до 12 января для недопущения распространения вируса. Одна из двух запланированных миссий, которую должны были провести бельгийские полярники, отменена.

Как утверждает вирусолог, с которым консультировался Полярный секретариат Бельгии, есть большая вероятность того, что вспышка инфекции спровоцирована штаммом Омикрон, на который приходится 99% всех случаев коронавируса в Южной Африке.



