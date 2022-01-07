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В Алматы задержали более 70 боевиков | BaigeNews.kz 7 января, 17:28
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Фото: rubic.us

В Алматы задержали более 70 боевиков

Стало известно о задержании в Алматы более 70 боевиков и 30 мародеров, передает BaigeNews.kz.

Эти данные департамента полиции были озвучены в эфире телеканала "Хабар 24".




#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 17:28
2995
Журналист

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