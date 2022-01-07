В Алматы задержали более 70 боевиков

#Протесты
в Казахстане
Самые негативные новости
BAIGE
news
BAIGE
BLACK
Размер текста
14px
16px
17px
18px
Подкаст
Новости
Политика
Мир
Экономика
Бизнес
Мнения
Общество
Спорт
Культура
Интересное
Проект 20:21
О важном
Скинь локацию
Проверка штрафов
Гос. символы
Международное информационное агентство "Казинформ"
USD - 433.78
EUR - 493.08
CNY - 68.15
RUB - 5.83
Лента новостей
#происшествие
Мужчина выпал из окна высотки в Актау
03:12
1
#новости Казахстана
Назначена новый главный санврач Алматы
02:31
132
#мировые новости
"В каждом клубе есть минимум два игрока-гея" - экс-футболист сборной Франции
01:33
211
#протесты в Казахстане
Время комендантского часа изменилось в Алматинской области
00:49
333
#теннис
Недовесов пробился в 1/4 финала турнира ATP 250 в Сиднее
00:08
269
#протесты в Казахстане
Погромщикам в Актобе подвозили булыжники
12.01.2022
501
#инвестиции
Правительство РК отозвало законопроект по продаже Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС
12.01.2022
807
#протесты в Казахстане
Как Кызылорда возвращается к жизни после беспорядков. Фоторепортаж
12.01.2022
532
#беспорядки в Алматы
Задержаны участники штурма здания департамента полиции в Алматы
12.01.2022
1040
#режим ЧП
Токаев отменил режим ЧП в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях
12.01.2022
697
#карантин
Как усилят карантин в Казахстане из-за омикрон-штамма, озвучила МВК
12.01.2022
666
#ОДКБ
Токаев поблагодарил генерального секретаря ОДКБ за помощь
12.01.2022
581
#КНБ
Подробности гибели подполковника в Таразе сообщили в КНБ
12.01.2022
973
#ОДКБ
Как несут службу военные ОДКБ в Казахстане. Фоторепортаж
12.01.2022
1097
#коронавирус
Нагрузка увеличилась на скорую помощь в Нур-Султане
12.01.2022
564
#беспорядки в Алматы
Как мародеры громили бутики и магазины, рассказали бизнесмены Алматы
12.01.2022
969
#связь
Станции Tele2/Altel повредили во время беспорядков в Алматы
12.01.2022
783
#беспорядки в Алматы
Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки в Алматы
12.01.2022
1039
#мародерство
Очевидец рассказал, как мародеры семьями грабили магазины Алматы
12.01.2022
1568
#карантин
Карантинные меры ужесточают в Нур-Султане из-за омикрон-штамма
12.01.2022
2147
#коронавирус
Стали известны детали о первом случае заражения омикрон-штаммом в Нур-Султане
12.01.2022
751
#беспорядки в Алматы
Токаев встретился с семьями погибших сотрудников силовых структур
12.01.2022
799
#электронная торговля
OLX Казахстан усилил модерацию сайта из-за подозрительных объявлений
12.01.2022
1498
#туризм
Более трех тысяч туристов из Казахстана находятся за границей
12.01.2022
693
#эвакуация
США поблагодарили Казахстан за помощь в эвакуации соотечественников
12.01.2022
735
#беспорядки в Алматы
Город должен выглядеть еще лучше, чем раньше - Токаев о восстановлении Алматы
12.01.2022
936
#культура
Учитель из Мангистау выиграла гран-при фестиваля искусств в Италии
12.01.2022
616
#беспорядки в Алматы
Блогер сообщил, что бойца Куата Хамитова избили при задержании
12.01.2022
1685
#Алматы
Курорт "Шымбулак" возобновит работу с 13 января
12.01.2022
654
#аэропорт
Застрявших туристов из Казахстана доставят в Алматы поездами
12.01.2022
698
#доноры
Американцу успешно пересадили сердце свиньи
12.01.2022
731
#шторм
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
12.01.2022
731
#международное сотрудничество
Глава кабмина Кыргызстана пожелал Казахстану восстановления стабильности
12.01.2022
685
#вакцина
"Спутник Лайт" будет доступен с 20 января для ревакцинации в Казахстане
12.01.2022
806
#беспорядки в Алматы
Размер ущерба от погромов в РК превысил 103,7 миллиарда тенге
12.01.2022
738
#беспорядки в Алматы
Токаев прибыл в Алматы
12.01.2022
1136
#полиция
Акмолинца задержали за распространение ложной информации о полицейских
12.01.2022
1110
#полиция
Более 200 человек задержали в столице с начала режима ЧП
12.01.2022
798
#аэропорт
Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января
12.01.2022
954
#Премьер-министр
Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур
12.01.2022
779
#протесты в Казахстане
"Я и есть народ": алматинский бизнесмен рассказал, как помогал военным и отбивал магазины у мародеров
12.01.2022
2254
#KASE
На KASE возобновились торги иностранными валютами
12.01.2022
846
#Елена Рыбакина
Казахстанка Елена Рыбакина снялась с матча 1/8 финала турнира WTA 500 Sydney Classic
12.01.2022
845
#КТЖ
Дополнительные поезда запустят из Алматы в Нур-Султан и Актобе
12.01.2022
801
#кинотеатр
Как работают кинотеатры в Нур-Султане
12.01.2022
838
#коронавирус
Карантин ужесточат в Алматы в ближайшие дни
12.01.2022
1172
#Pfizer
Казахстанцы вынуждены ездить за Pfizer в соседние страны
12.01.2022
927
#авиаперевозки
96 внутренних рейсов отменены из-за закрытия аэропорта Алматы
12.01.2022
893
#беспорядки в Алматы
Девушек-мародеров задержали в Алматы
12.01.2022
1534
#образование
"Открыть обыкновенный сайт почти невозможно" — депутат об интернете в сельских школах
12.01.2022
825
#эпидемиологическая ситуация
Алматы и Атырауская область перешли в "красную" зону по коронавирусу
12.01.2022
821
#беспорядки в Алматы
На себе испытали агрессию террористов - премьер РК поблагодарил медиков за героизм
12.01.2022
879
#спорт
Защитить казахстанских спортсменов от поборов и унижений потребовал депутат
12.01.2022
903
#КНБ
"Ты оставил огромный шлейф крови" - бывший замакима Нур-Султана высказался о Кариме Масимове
12.01.2022
6179
#США
Фининституты будут раскрывать информацию о казахстанцах, открывших счета в США
12.01.2022
1089
#протесты в Казахстане
1678 участников мародерств и незаконных акций задержаны в Алматы
12.01.2022
928
#КТЖ
Пассажирские поезда курсируют по расписанию – КТЖ
12.01.2022
807
#авиаперевозки
Список запланированных международных рейсов назвали в КГА
12.01.2022
880
#Самрук Казына
Компании фонда "Самрук-Казына" проверят на эффективность
12.01.2022
1186
#сельское хозяйство
Пакет по совершенствованию системы субсидирования АПК представят в марте
12.01.2022
815
#назначения
ForteBank объявил о назначении нового председателя правления
12.01.2022
1094
#МОН РК
В Казахстане откроют филиалы ведущих зарубежных вузов
12.01.2022
1037
#Астана LRT
Акимат Нур-Султана внесет предложения по использованию проекта LRT
12.01.2022
875
#Pfizer
Казахстанцам старше 60 лет для ревакцинации будет доступна вакцина Pfizer - Минздрав
12.01.2022
956
#эпидемиологическая ситуация
На 41 процент выросла заболеваемость КВИ в Казахстане
12.01.2022
946
#министерство энергетики
Как будут регулировать цены на бензин и дизтопливо в 2022 году, объяснил глава Минэнерго
12.01.2022
902
#коронавирус
Минздрав планирует дополнительно закупить более шести миллионов доз вакцин от коронавируса
12.01.2022
916
#протесты в Казахстане
Пострадавшие в беспорядках гособъекты планируют восстановить до 20 февраля
12.01.2022
944
#Оператор РОП
Деньги расходуются в строгом соответствии с законодательством РК – Брекешев о работе "Оператора РОП"
12.01.2022
1270
#протесты в Казахстане
Усилена профилактика среди склонных к религиозной радикализации групп - МИОР
12.01.2022
902
#финансы
Для поддержки бизнеса в Казахстане ввели запрет на штрафы и пени по кредитам во время ЧП
12.01.2022
959
#Бахыт Султанов
"Позволит не допустить риска дальнейшего роста цен" - Султанов о новых подходах в работе МТИ РК
12.01.2022
908
#Нацбанк Казахстана
Снижение инфляции, финансовая стабильность и контроль вывода средств: о чем говорил Досаев на заседании Правительства
12.01.2022
549
#Правительство РК
Как будут повышать доходы казахстанцев, рассказали в Правительстве
12.01.2022
1457
#ЦОН
СпецЦОНы заработают в Казахстане с 12 января
12.01.2022
917
#беспорядки в Алматы
Боялась, что самолет взорвут – певица Назима о захвате аэропорта в Алматы
12.01.2022
1086
#прогноз погоды
Какая погода ожидает казахстанцев 12 января
12.01.2022
949
#пандемия коронавируса
Минздрав Казахстана обновил данные по коронавирусу
12.01.2022
1104
#происшествие
Торговый дом и квартиру пытались "заминировать" в Кокшетау
12.01.2022
1891
#беспорядки в Алматы
Задержаны причастные к ограблению оружейного магазина в Алматы
12.01.2022
1376
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
<
2022
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Главная
Новости
В Алматы задержали более 70 боевиков
7 января, 17:28
2995
Фото: rubic.us
BNEWS
>
Новости
В Алматы задержали более 70 боевиков
Стало известно о задержании в Алматы более 70 боевиков и 30 мародеров, передает
BaigeNews.kz
.
Эти данные департамента полиции были озвучены в эфире телеканала
"Хабар 24
".
#беспорядки в Алматы
#протесты в Казахстане
7 января, 17:28
2995
Журналист
Hype News
Baige Official
Hype news
"В каждом клубе есть минимум два игрока-гея" - экс-футболист сборной Франции
01:33
211
"Ты оставил огромный шлейф крови" - бывший замакима Нур-Султана высказался о Кариме Масимове
12.01.2022
6180
Парень три дня скитался в обледенелом лесу при -40 °C и штормовом ветре
12.01.2022
1642
Таскавшие по Алматы статую быка мародеры вызвали недоумение у казахстанцев
11.01.2022
7187
Байден едва не упал с трапа самолета из-за снежной пурги
04.01.2022
5608
Отец заразившегося педикулезом ребенка подал в суд на школу в Костанайской области
02.01.2022
5168
Мужчину унесло на воздушном шаре в горах Алматинской области
02.01.2022
6885
Казахстанская волейболистка представила сексуальный новогодний образ
01.01.2022
9842
К Земле летят два астероида, один из них размером с небоскреб
01.01.2022
5714
Девушка пять часов просидела в туалете самолета после теста на коронавирус
01.01.2022
6485
Главная елка сгорела в Таразе
01.01.2022
5664
Коза родила детеныша-мутанта с "человеческим лицом"
31.12.2021
6639
"Ко мне токал не приходят" — сексолог Венера Номад
30.12.2021
5385
В США собрали луноход в виде "летающей тарелки"
30.12.2021
4523
В Индии местные жители требуют снести статую Криштиану Роналду
30.12.2021
7254
Гниды помогли получить ДНК древних индейцев
29.12.2021
5150
Видео инцидента журналистки с Бекболатом Тлеуханом появилось в Сети
29.12.2021
7472
Из-за конфликта с экс-депутатом Тлеуханом в Парламент вызвали полицию
29.12.2021
19867
Рожденная с двумя матками женщина разом получила двойную беременность
29.12.2021
11831
Фанат теорий заговора убил своих детей
29.12.2021
7021
Врач открыл стрельбу из автомата в больнице Ставрополья
28.12.2021
5249
Спасшему четверых детей школьнику из Костаная подарили автомобиль
28.12.2021
5959
Канье Уэст купил дом рядом с Ким Кардашьян
28.12.2021
5156
Отели за полмиллиона, Мальдивы и рестораны. Как казахстанцы отметят Новый год в пандемию
27.12.2021
6130
Воспитательница таскала за волосы и била детей в Алматы
27.12.2021
6108
Трансгендеры в спорте. Как в Казахстане воспринимают новые рекомендации МОК
27.12.2021
5493
Футболист умер от сердечного приступа во время матча
26.12.2021
5295
Директор ювелирной фабрики забросал толпу золотыми украшениями
25.12.2021
5720
В Москве на здании посольства США ночью появился флаг СССР
25.12.2021
5473
Озвучена сумма денежного состояния Геннадия Головкина
25.12.2021
6726
Хоккеисты провалились под лед во время матча в Швейцарии
25.12.2021
5419
"Помрете там все" — директор школы в ВКО заставляла детей вакцинироваться
24.12.2021
5800
Опрос BaigeNews.kz: что думают казахстанцы об отмене смертной казни?
24.12.2021
5865
Виновник громкого ДТП требует удалить статьи о себе в СМИ
24.12.2021
6586
"Мы не только суровый Тагил, но и стильный Куршавель" - фэшн-съемку устроили на фоне ЛРТ
24.12.2021
5944
Бизнесмены на борту вертолета МЧС: фото с охоты прокомментировал министр
23.12.2021
6109
Депутаты Мажилиса убежали от журналистов через черный ход буфета
23.12.2021
7922
Выигравшая Lamborghini алматинка рассказала, что сделает с призом
21.12.2021
6562
Двуглавый теленок-мутант родился на ферме в Бразилии
21.12.2021
5683
Победившего на выборах депутата случайно застрелили праздничной очередью из автомата
21.12.2021
6482
55 миллионов тенге заплатила сторона жениха за беташар в Туркестанской области
20.12.2021
35524
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
20.12.2021
6550
Обнаружен способ сократить вредные выбросы коров
20.12.2021
6007
22-летняя девушка застряла в теле 8-летнего ребенка
20.12.2021
7324
Экстремальный заезд: картингист провалился под лед
20.12.2021
5944
Мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги
19.12.2021
6009
Иманбек презентовал новый трек из Lamborghini
18.12.2021
6565
Жителям Северной Кореи запретили смеяться и пить из-за траура по Ким Чен Иру
17.12.2021
7593
Пустынные жуки возбуждают самок оральными ласками
17.12.2021
6685
Съедобные билеты с коноплей стали продавать пассажирам метро в Берлине
16.12.2021
6685
Суд обязал страны ЕС признавать семьями однополых родителей и их детей
15.12.2021
6780
Придорожные туалеты не простояли и года в Туркестанской области
15.12.2021
6826
380 млн долларов выплатят жертвам насильника-врача сборной США
14.12.2021
8011
Классическая музыка из рупоров удивила жителей Актау
14.12.2021
6882
Учителя осудили за коррупцию через четыре года после смерти
13.12.2021
7411
В Ниагарском водопаде вдруг оказалась машина
13.12.2021
7414
Олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании подростка
12.12.2021
10338
В Италии епископ оскандалился, рассказав детям правду о Санте Клаусе
11.12.2021
7728
В Китае появились беспилотные закусочные на колесах
11.12.2021
7937
Байден: США не будут отправлять свои войска в Украину в случае вторжения России
09.12.2021
8504
Депутаты парламента Чили легализовали однополые браки
09.12.2021
7896
Лукашенко возьмет кредит, чтобы пересесть с Майбаха на Аурус
09.12.2021
7919
Предсказаны новые опустошительные пандемии коронавирусов
08.12.2021
8474
Признать однополые пары хотят власти Токио
08.12.2021
7893
Фермеры обнажились для календаря
08.12.2021
8061
В Нур-Султане проведут проверку в отношении полицейского, сбившего участника драки
07.12.2021
8259
Подростки инсценировали ограбление банка ради ролика в Нур-Султана
06.12.2021
8006
Заслуженный деятель Казахстана рассказал, как породнился с главой ВОЗ
06.12.2021
11195
Активисты подрались на встрече с кандидатом в президенты Франции
06.12.2021
7985
Власти Токио наконец-то решили отказаться от использования дискет
06.12.2021
7890
Tesla "рассекает" по воде
06.12.2021
7947
В Швейцарии признали законными самоубийства при помощи электронного гроба
05.12.2021
8916
Мария Шарапова надела на Fashion Аwards платье из пластиковых бутылок
05.12.2021
8138
Взбешенная София Ротару на "Песне года" попала на видео
05.12.2021
8925
Робот-гуманоид с самой живой мимикой напугал людей
05.12.2021
8292
Сильвестр Сталлоне открыл выставку своих картин
05.12.2021
8312
В Алматы оштрафовали водителя, возившего пассажира на крыше авто
05.12.2021
8217
Что означает рождение в коридоре затмений
03.12.2021
8208
В Кении обнаружены следы нового вида древних людей
03.12.2021
8471
Жить как министры: отчет об эксперименте BaigeNews.kz. Часть вторая
02.12.2021
9251
Baige Official
"Надеваем VR-очки и обучаем чиновника коммуникациям" — Ерлан Абил об академии спецподготовки для госслужащих РК
28.12.2021
5604
Чемпион мира по игре на баяне Олжас Нурланов о хейте, выгорании и будущем
21.12.2021
7914
Как зарождалась независимость: фоторепортаж из Нацархива РК
17.12.2021
7824
Птица независимости, парламентские выборы, перепись населения, триумф Иманбека — 2021 год
14.12.2021
7849
Пандемия с косой, погромы в Кордае, подвиг врачей — все события 2020 года
13.12.2021
7539
Первостроители столицы посетили библиотеку Первого Президента РК. Фоторепортаж
10.12.2021
8317
Ядерное разоружение, полет в космос, нацвалюта. Важные события Независимости РК на выставке в Нур-Султане
10.12.2021
16658
Год молодежи, отставка Елбасы и смена власти, Арысь в огне — все краски 2019 года
09.12.2021
10364
Новый регион на карте Казахстана, запуск МФЦА, награда за "Айку" — все грани 2018-го
08.12.2021
14709
Тюркский эпос как фэнтези: фоторепортаж с репетиции "Алпамыс" в "Астана Опере"
08.12.2021
19094
От РОСТА до Казинформа. История агентства глазами журналиста
07.12.2021
9168
ЭКСПО-2017 и Универсиада собирают гостей, "зажигают" GGG с Димашем — 2017-й на календаре
06.12.2021
15898
Мультикультурный англоязычный вуз с казахским колоритом – профессор о Назарбаев Университете
30.11.2021
9915
Мировая оперная звезда из Павлодара: Фоторепортаж с репетиции Марии Мудряк в "Астана Опере"
29.11.2021
19084
Женский подход к искусству: Фоторепортаж с коллективной выставки в Нур-Султане
29.11.2021
9220
Радости и печали Рио, прорыв Кашагана, нокаут от Головкина — все тот же 2016-й. Часть 2-я
26.11.2021
9925
Неожиданный парламент, череп батыра, фиаско пивного "короля", яростный кулак GGG — это 2016 год. Часть 1-я
25.11.2021
10666
В космосе — третий казах, 550-летие Казахского ханства, вступление в ВТО, кастрация педофилов — все тот же 2015-й год. Часть 2-я
24.11.2021
13101
Старт ЕАЭС, пятые выборы Елбасы, тои под запретом, долина смерти сайгаков — 2015 год. Часть 1-я
23.11.2021
10384
Региональная хроника 30-летия: фоторепортаж с выставки госархива Атырауской области
19.11.2021
10127
Казахская степь глазами польского аристократа — на съемках фильма "Долгое эхо"
19.11.2021
12379
Терабайты бумажной памяти: фоторепортаж из госархива Нур-Султана
19.11.2021
11003
НЭП "Нурлы жол", Каспий "в законе", взрыв гранаты в колледже — 2014-й. Часть 2-я
17.11.2021
11282
Орда Российской империи: фоторепортаж с выставки о Букеевском ханстве
15.11.2021
11434
Казахстанский путь к "полтиннику", рождение ЕЭС, девальвация тенге и эхо бостонских взрывов — 2014-й. Часть 1-я
11.11.2021
14375
Семь достояний республики, "ласковый" гепатит, тенге на привязи — 2013 год. Часть 2-я
10.11.2021
12997
Потомки петроглифов: зал графики и скульптуры открыли в Нацмузее РК
04.11.2021
13180
"Кушать подано, мырза!" — Толеутай Рахимбеков о "точках сборки" аграрного Казахстана
02.11.2021
52233
Страсти по пенсионной реформе, первая нефть Кашагана, рождение "Атамекена". Контрасты 2013 года. Часть 1-я
01.11.2021
100988
Уникальный музей гармони мечтает открыть музыкант из Казахстана
01.11.2021
46793
"Политический вес Казахстана значительно возрос" — главный советник Эрдогана
29.10.2021
14718
Саботаж акиматов, гигантомания и низкие зарплаты тренеров — главные проблемы массового спорта в Казахстане
25.10.2021
15903
Кровь на склонах Алатау, «Патамушта» в правительстве, Стратегия 2050 — год 2012-й. Часть вторая
22.10.2021
20764
"В каждом грузине есть часть казаха" — замглавы грузинского МИД
22.10.2021
15576
Дома на "курьих ножках", золотой дождь из Лондона, братская могила "Арканкергена" — год 2012-й. Часть первая
20.10.2021
15395
Оживление экономики, нокаут от GGG, трагедия Жанаозена и канадский "Кара жорга" — все тот же 2011 год
18.10.2021
27817
"Меньше хайпа, больше аналитики" - интервью с экспертом МГУ о медиабезопасности РК и РФ
12.10.2021
46063
Паралимпиец Жумагали о бронзе в Токио, призвании и будущем
12.10.2021
22038
Азиада и триумф Дениса Тена, наш человек в ООН, большая вода в Уральске — вся палитра 2011 года
11.10.2021
22019
От охранника ночного клуба до бойца ММА. Казахстанка Мария Агапова возвращается в UFC
08.10.2021
17025
Петропавловский "Уолт Дисней" создает мульт-сериал про Ботай
08.10.2021
17185
"Правительство должно быть честным". Николай Радостовец о времени, когда министр приносил извинения народу
07.10.2021
17180
Убитый призрак плутония, "спектакль" врачей, массовый побег зеков, маниакальный кубок FIFA — все тот же 2010-й
07.10.2021
17121
Кыпчаки в Грузии, алашординец в Тифлисе и аудитория Абая — разговор с профессором Сухумского университета
06.10.2021
17706
Прав ли министр Мусин? Постскриптум о правде, которая выходит кривдой
06.10.2021
17057
Прав ли министр Мусин? Шестая часть — зов IT-космоса, пустые гильзы "сенсации" и нацпроект под роспись
05.10.2021
17952
"Каждый день приходили белые медведи". Как прошла экологическая экспедиция в Арктику с участием казахстанцев
04.10.2021
225252
Как Абай на грузинском заговорил — интервью с переводчицей казахского поэта в Тбилиси
04.10.2021
26202
"Это не междусобойчик" — глава консорциума IT-компаний Болат Башеев рассказал подробности объединения
04.10.2021
18544
Токтар Аубакиров: "30 лет казахи ждали полета в космос"
02.10.2021
45517
Кыпчакский след, нефтяной бизнес и туризм в пандемию: Интервью с послом Казахстана в Грузии
01.10.2021
101109
Прав ли министр Мусин? Пятая часть — апология опенсорса и скелеты из шкафа IT-отрасли
01.10.2021
17781
Астана как центр мира, таможенное трио, законный Елбасы, побег Бакиева — все краски 2010 года. Первая часть
01.10.2021
142697
Прав ли министр Мусин? Четвертая часть — тайны платформы Сбера и миллиарды в карманах GovTech
01.10.2021
18121
"Живая нить времен": выставка известной династии казахстанских художников проходит в столице
30.09.2021
17820
Прав ли министр Мусин? Третья часть — с IT-любимчиком, ИИ и тесными штанами eGov
26.09.2021
19692
Прав ли министр Мусин? Разбираемся. Вторая часть
23.09.2021
19808
Прав ли министр Мусин? Разбираемся. Часть первая
22.09.2021
28382
Спутники со зрачками, юрты на Марсе и Чингисхан в скафандре — космос в Нур-Султане
21.09.2021
30983
"Не медаль дарит эмоции, а путь к ней". Истории казахстанских героев Паралимпиады
16.09.2021
20508
Таксист из Казахстана мастерски снимает короткометражные фильмы
14.09.2021
26546
"Нужно отделить массовый спорт от спорта высших достижений". Кайрат Боранбаев об итогах Паралимпиады в Токио
14.09.2021
25314
"Ананасовый" вкус независимости — виноградная история северо-казахстанца
13.09.2021
22918
Три серебра: в чем секрет успеха казахстанской сборной по парадзюдо на Паралимпиаде в Токио
10.09.2021
33704
История для детей: проект "Мой Казахстан" погружает юных казахстанцев в мир их предков
10.09.2021
21866
Уят-невестка, локомотив-автомат и "ядерный компромат" на главу Казатомпрома — все тот же 2009 год
10.09.2021
74524
Инвестиции в Казахстане: как и где покупать акции крупных компаний?
09.09.2021
25062
Ноев ковчег Назарбаева, "бородач" в Нацбанке, банковские зигзаги — на календаре 2009 год
08.09.2021
26509
Канал имени Сатпаева на фоне аварии в Экибастузе. Тревоги эксперта-строителя канала
08.09.2021
57688
"Смотреть на вещи и слушать сердце": Фоторепортаж о современной корейской живописи
07.09.2021
22089
"Аборигены ядерной степи". Как сейчас живут люди рядом с Семипалатинским полигоном?
03.09.2021
78403
Коррупция в КТЖ, золотоносный Пекин, кавказский блицкриг, заговор против Назарбаева — это все тот же 2008 год
03.09.2021
98630
Таракан-полицейский, тяга к пересмотру нефтяных контрактов и кризис на пороге — это все 2008 год
02.09.2021
42388
"Сам привозил на лошади стройматериалы". Репортаж в честь 180-летия Ибрая Алтынсарина
01.09.2021
32650
Критика, споры и стремление к стабильности: как создавалась первая Конституция Казахстана
30.08.2021
22421
"Солдаты купались в атомных озерах". Незаконченная история ядерных взрывов в Казахстане
29.08.2021
27304
"Слышен громкий звук и небо становится алым..." — свидетель ядерных испытаний в Семее
28.08.2021
25578
Кровавый конфликт под Алматы, "лебединая песня" банкира и магия стратегий — иной 2007 год в Казахстане
21.08.2021
50285
Ипотечный пузырь, опальный зять Президента, украденная длань властителя — все краски 2007 года в Казахстане
21.08.2021
67566
Яйца "Самрука", миллион "баксов" главе нацкомпании, факел из "Зажигалки". Иные кейсы 2006 года в Казахстане
19.08.2021
24097
Рекомендуем