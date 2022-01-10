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В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры | BaigeNews.kz 10 января, 12:26
2082
Фото: фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры

В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры, передает BaigeNews.kz.

По итогам проведенного обследования на улично-дорожной сети города выявлено более 2 тысяч мест с разобранной брусчаткой в районе "Алматы Арена" и Новой площади, по проспекту Назарбаева и Достык, улице Сатпаева.


Фото пресс-службы акимата Алматы

В настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих и 30 единиц спецтехники.


Фото пресс-службы акимата Алматы

Также в Алматы выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодня 80 из них восстановлены. Вместе с тем в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов. Как сообщалось ранее, в городе повреждено более 40 светофоров. 15 из них были восстановлены 9 января. 10 января планируется провести сложный ремонт семи светофорных объектов.


Фото пресс-службы акимата Алматы

Работы по восстановлению и обследованию улично-дорожной сети города продолжаются.


Фото пресс-службы акимата Алматы

#беспорядки в Алматы #режим ЧП в Казахстане
10 января, 12:26
2082
Журналист

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