Фото: фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры, передает BaigeNews.kz.



По итогам проведенного обследования на улично-дорожной сети города выявлено более 2 тысяч мест с разобранной брусчаткой в районе "Алматы Арена" и Новой площади, по проспекту Назарбаева и Достык, улице Сатпаева.





Фото пресс-службы акимата Алматы

В настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих и 30 единиц спецтехники.





Фото пресс-службы акимата Алматы



Также в Алматы выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодня 80 из них восстановлены. Вместе с тем в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов. Как сообщалось ранее, в городе повреждено более 40 светофоров. 15 из них были восстановлены 9 января. 10 января планируется провести сложный ремонт семи светофорных объектов.





Фото пресс-службы акимата Алматы



Работы по восстановлению и обследованию улично-дорожной сети города продолжаются.





Фото пресс-службы акимата Алматы

