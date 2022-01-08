Казахстанский режиссер Сакен Битаев погиб в Алматы

В Алматы мародеры в ходе протестов застрелили казахстанского музыканта и режиссера Сакена Битаева, передает BaigeNews.kz.



Об этом в Facebook написал журналист Данияр Адилбеков.

По словам мужчины, трагедия произошла 6 января. Сообщается, что артист был с приятелем, и они пытались спастись от радикалов, которые хотели отобрать их автомобиль.



"Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами. Сакен бы одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане кто не знает Salamalec sound - его детище. Режиссер от Бога - снимал разные вещи для Салема (Salem social media - прим. ред.), в том числе и Пацанские истории", - рассказал он.

Адилбеков добавил, что родители Сакена не могут его забрать домой, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. Виновных пока тоже не нашли.

"Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами - 2pac и BIG и старина Боб Марли. Все как ты хотел, дос!", - написал журналист.





