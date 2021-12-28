В Алматы отказались от новогоднего салюта

В Алматы в этом году из-за коронавирусных ограничений не будет новогоднего салюта, передает BaigeNews.kz
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Об этом сообщили в городском штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алматы.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в целях предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется", — говорится в сообщении.
15 декабря в Нур-Султане прошел
праздничный салют, организованный ко Дню независимости Казахстана.
Его должны были запустить
с трех точек города. Это территория Ботанического сада, набережная реки Ишим севернее Атырауского моста и северная сторона реки Акбулак в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай хана.