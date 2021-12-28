Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


В Алматы отказались от новогоднего салюта | BaigeNews.kz 28 декабря, 19:23
2397
Фото: pixabay.com

В Алматы отказались от новогоднего салюта

В Алматы в этом году из-за коронавирусных ограничений не будет новогоднего салюта, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в городском штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алматы.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в целях предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется", — говорится в сообщении.
15 декабря в Нур-Султане прошел праздничный салют, организованный ко Дню независимости Казахстана.

Его должны были запустить с трех точек города. Это территория Ботанического сада, набережная реки Ишим севернее Атырауского моста и северная сторона реки Акбулак в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай хана.
#Новый год #Алматы #праздники
28 декабря, 19:23
2397
Журналист

Рекомендуем