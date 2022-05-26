В Алматы наблюдатели начали подготовку к референдуму

В четверг, 26 мая, на площадке independ.kz состоялся брифинг общественного объединения "Центр гражданских инициатив". Темой встречи с журналистами стал предстоящий 5 июня референдум по внесению поправок в Конституцию, сообщает BaigeNews.kz.

Представители общественного объединения объявили о создании штаба своей организации, который будет осуществлять мониторинг референдума.

Руководитель штаба Ботагоз Кудышева, координатор Ауэзовского района Жанна Мукатаева, координатор Алмалинского района Жасулан Тажибаев рассказали о том, как будет проводиться эта работа.

Как подчеркнула Кудышева, ОО "Центр гражданских инициатив" поддерживает проведение референдума как возможности свободного волеизъявления народа. Каждый гражданин страны сегодня вдохновлен идеей построения Нового Казахстана как общества равных возможностей, общества социальной справедливости и благополучия каждого человека.

От имени активистов общественного объединения она выразила убеждение, что неправительственные организации в Новом Казахстане будут играть ключевую роль.

Жанна Мукатаева обратила внимание на то, что волонтеры общественного объединения всегда стремятся находиться в центре общественных процессов страны, ведут мониторинг работы государственных структур.

На постоянной основе Центр гражданских инициатив привлекает добровольцев. Спикер сообщила, что с 4 по 6 июня по адресу: ул. Маркова, 46, угол ул. Габдуллина, 4-й этаж (мкр Коктем) будет работать штаб организации.

Завершал встречу с журналистами от имени ОО "Центр гражданских инициатив" Жасулан Тажибаев, который призвал всех горожан проголосовать на референдуме, тем самым внести свой вклад в строительство Нового Казахстана.