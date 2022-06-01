В Актобе родились Касым, Жомарт и Кемел

Актюбинских тройняшек назвали в честь президента Казахстана, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Малыши Касым, Жомарт и Кемел появились на свет в преддверии международного дня защиты детей. Теперь Карлыгаш Жармагамбетова – многодетная мама. Они с мужем воспитывали дочь и мечтали о втором ребенке. Долгожданная беременность наступила после процедуры ЭКО. Новость о тройне стала неожиданностью, говорит Карлыгаш, а вот имена мальчикам выбрали давно.

"Свекровь назвала. Сейчас её нет с нами. Кемел, сказала, назовите, если у вас родится сын в будущем. После, когда мы узнали, что у нас тройня, мы решили назвать Касым, Жомарт. Я думаю, соответствует имя", - говорит мама малышей Карлыгаш Жармагамбетова.

К слову, это первая тройня, рожденная в Актобе за последние полтора года. Малыши и мама остаются под наблюдением врачей. Все чувствуют себя хорошо, но мальчикам нужно набрать вес, рассказали в перинатальном центре.

"Сейчас состояние детей хорошее, они находятся вместе с мамой, получают второй этап выхаживания. Детки от 1900 граммов до 2600 граммов", - отметил замдиректора Актюбинского областного перинатального центра Андрей Гайдай.