Митинг окончательно завершился в Актау

Фото: Тelegram-канал Coronavirus2020

В Актау митинг закончился, участники протеста покинули площадь, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал Coronavirus2020.

Центр города вновь открыт для проезда, там больше нет митингующих. Площадь сейчас убирают, юрту протестующих разобрали.



В МИА "Казинформ" сообщили, что полиция Актау задержала нескольких участников митинга, отказавшихся покидать площадь Ынтымак.

Напомним, с сегодняшнего дня в Мангистауской области заработал общественный транспорт по всем маршрутам.

Аэропорт Актау работает в штатном режиме, но первый самолет вылетит только вечером 8 января. Он доставит в столицу застрявших в аэропорту пассажиров. Все это время они находились в гостинице при аэропорте.

Сейчас в Актау тихо и спокойно, обстановка стабильная.



