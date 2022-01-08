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Митинг окончательно завершился в Актау | BaigeNews.kz 8 января, 15:13
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Фото: Тelegram-канал Coronavirus2020

Митинг окончательно завершился в Актау

В Актау митинг закончился, участники протеста покинули площадь, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал Coronavirus2020.

Центр города вновь открыт для проезда, там больше нет митингующих. Площадь сейчас убирают, юрту протестующих разобрали.

В МИА "Казинформ" сообщили, что полиция Актау задержала нескольких участников митинга, отказавшихся покидать площадь Ынтымак.

Напомним, с сегодняшнего дня в Мангистауской области заработал общественный транспорт по всем маршрутам.

Аэропорт Актау работает в штатном режиме, но первый самолет вылетит только вечером 8 января. Он доставит в столицу застрявших в аэропорту пассажиров. Все это время они находились в гостинице при аэропорте.

Сейчас в Актау тихо и спокойно, обстановка стабильная.




#протесты в Казахстане
8 января, 15:13
6936
Журналист

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