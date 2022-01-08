Митинг окончательно завершился в Актау

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В Актау митинг закончился, участники протеста покинули площадь, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал Coronavirus2020.
Центр города вновь открыт для проезда, там больше нет митингующих. Площадь сейчас убирают, юрту протестующих разобрали.
В МИА "Казинформ" сообщили, что полиция Актау задержала нескольких участников митинга, отказавшихся покидать площадь Ынтымак.
Напомним, с сегодняшнего дня в Мангистауской области заработал общественный транспорт по всем маршрутам.
Аэропорт Актау работает в штатном режиме, но первый самолет вылетит только вечером 8 января. Он доставит в столицу застрявших в аэропорту пассажиров. Все это время они находились в гостинице при аэропорте.
Сейчас в Актау тихо и спокойно, обстановка стабильная.
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