В Акмолинской области обстановка остается стабильной

В акимате Акмолинской области обстановка остается стабильной. Городские власти реализуют все меры по исполнению поручений, данных Президентом страны на заседании Совета безопасности, передает BaigeNews.kz со ссылкой МИА "Казинформ".



Общественный транспорт, все коммунальные службы, объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Также не допускается в деятельности торговых объектов спекуляции при установлении цен на продукты питания и так далее. Ситуация с наличностью в банкоматах отрегулирована, ажиотажа нет. Проблем с продуктами питания нет.

По периметру Кокшетау выставлено семь постов, Степногорска - три поста.

По инициативе общественников созданы отряды народных дружинников из числа спортсменов, ветеранов вооруженных сил, представителей общественных организаций. Своей целью они ставят помощь правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка. Волонтерской сетью создан Cаll-центр по оказанию психологической и иной помощи населению .

Организована разъяснительная работа среди населения и юридических лиц, вне зависимости от формы собственности, о противоправности несанкционированных митингов и шествий, о соблюдении комендантского часа, режима ЧП.