В аэропорту Бишкека помогают казахстанцам, не долетевшим до родины

Фото: kabar.kg

За ночь сотрудники мэрии Бишкека встретили в международном аэропорту "Манас" 32 гражданина Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что казахстанцев разместили в гостинице "Достук". Оплата пребывания казахстанских гостей в отелях будет производиться из резервного фонда мэра и за счет спонсорских средств.

"Сейчас мэрия Бишкека и посольство РК готовят к транспортировке пассажиров из гостиницы "Достук" до КПП "Ак-Жол". В аэропорту "Манас" находятся дежурные автобусы муниципалитета. При необходимости людей разместят в гостинице", - отметили в ведомстве.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В городах страны ситуация понемногу стабилизируется. Доступ к интернету восстановлен.