В "желтой" зоне по коронавирусу осталась только столица Казахстана

Фото: 24.kz

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 декабря 2021 года. Так, "желтую" зону покинула Северо-Казахстанская область - теперь она в "зеленой", передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В "красной" зоне нет ни одного региона Казахстана.

В "желтой" зоне - только Нур-Султан.

В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.