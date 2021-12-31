Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • В "желтой" зоне по коронавирусу осталась только столица Казахстана
В "желтой" зоне по коронавирусу осталась только столица Казахстана | BaigeNews.kz 31 декабря, 09:01
2643
Фото: 24.kz

В "желтой" зоне по коронавирусу осталась только столица Казахстана

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 декабря 2021 года. Так, "желтую" зону покинула Северо-Казахстанская область - теперь она в "зеленой", передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В "красной" зоне нет ни одного региона Казахстана.

В "желтой" зоне - только Нур-Султан.

В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.


#эпидемиологическая ситуация #желтая зона #красная зона #МВК
31 декабря, 09:01
2643
Журналист

Рекомендуем