В "Самрук-Қазына" рассказали о новых проектах в стройиндустрии

"Самрук-Қазына" реализует 23 проекта по созданию новых производств в строительной индустрии, передает BaigeNews.kz

Портфель дочерней компании — АО "Samruk Kazyna Construction" состоит из 23 проектов по созданию новых производств, а также модернизации действующих предприятий по производству импортозамещающих строительных материалов.

Реализация проектов в 2022-2024 годах позволит создать 5 300 постоянных рабочих мест. Доля инвестиций АО "Samruk-Kazyna Construction" ориентировочно составляет 10% или 39,5 миллиарда тенге.

Об этом на заседании правительства доложил глава Фонда "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев. Так, совместно с зарубежными партнерами в Нур-Султане планируется строительство пяти заводов, в том числе по производству керамического санфаянса и завода по производству керамической плитки.

С участием инвесторов запланировано строительство завода по производству межкомнатных дверей в Нур-Султане и Алматы, общей мощностью 500 тысяч комплектов, завода изделий сборного железобетона, общей мощностью 660 тысяч квадратных метров в год.

В Алматинской области — по производству газобетонных блоков, мощностью 60 тысяч кубометров завод по производству фасадных плит, мощностью 1,5 миллиона квадратов.

В Кызылординской области завод по производству силикатного кирпича и извести на действующем сырьевом карьере, мощностью 30-40 миллионов кирпичей и 100 000 тонн извести в год.

В Атырау запускается завод по производству изделий из полипропилена, мощностью 15 тысяч тонн изделий в год.

Реализация всех 23 проектов по строительству заводов строительных материалов позволит значительно сократить долю импорта на казахстанском рынке строительных материалов. К примеру, при полной загрузке заводов замещение импорта по стекловате составит 90%, санитарного фаянса — на 81%, фасадных изделий — на 36%, дверных блоков — на 18%, керамических плиток и плит — на 11%, отметил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, использование казахстанского сырья позволит довести долю местного содержания до 80%.



