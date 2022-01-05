Узбекская авиакомпания приостановила полеты в Актау

Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы HY-9725/9726, запланированные на 5 января между Ургенчем и Актау, передает Sputnik Узбекистан
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Это решение принято в связи с закрытием аэропорта в Актау, отмечает издание. По данным UzAirways, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже.
Пассажиры могут претендовать на возврат полной стоимости билета по месту своего приобретения. Также они смогут бесплатно переоформить билет на любую свободную дату после возобновления полетов.
По данным национального авиаперевозчика, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже.
Ранее стало известно, что несколько авиарейсов из Актау перенесли
на другое время. Рейсы из Актау в Нур-Султан, Алматы и Тбилиси задерживались, а вылет в Атырау отменили.