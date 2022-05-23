Уят, кредиты и первая любовь. Почему казахстанки выбрасывают своих детей

Фото: Рената Актаева

От двух новорождённых недавно жестоко избавились в Казахстане. Один пакет с телом ребёнка лежал у гаражей в Караганде, его обнаружили во время субботника. Через несколько дней мёртвого младенца нашли на рынке "Беркут" в Костанае. Кто так поступил с детьми, полиция ещё не выяснила, матерей не нашли.

В этих историях ужасно всё: и отношение к детям, как к вещам, и то, что в больших городах, где есть масса возможностей растить ребёнка, даже если от женщины отвернулся муж и семья, казахстанки идут на преступление вместо того, чтобы искать варианты и просить о помощи.

В этом материале BaigeNews.kz расскажет, куда могут обратиться девушки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Более 4000 спасённых жизней

Практически в каждом крупном городе Казахстана меценатами и общественниками созданы кризисные центры. Одно из таких мест - "Дом мамы". В Казахстане общественным фондом "Ана Үйі" организовано 23 подобных дома. Благодаря их работе женщины не бросили, не отдали в детские дома и не выкинули на мусорку, как бы жестоко это не звучало, более четырёх тысяч малышей.





В Караганде "Дом мамы" работает с 2016 года и располагается в большом двухэтажном коттедже в спальном районе. Сейчас в нём живут студентка Анна с годовалой дочкой и беременная Жанбыргуль.

"Женщина в любое время может обратиться к нам. Телефон горячей линии работает круглосуточно. Здесь она получит питание, кров. Мы полностью сопровождаем её. Это и документирование, потому что часто бывает, что документов нет ни у женщины, ни у ребенка, и постановка на учёт в медорганизации - прикрепляем к поликлинике. Если надо, помогаем оформить инвалидность. И юридическую помощь оказываем, если с мужем развестись надо или установить отцовство - по суду доказываем, делаем ДНК тесты", - рассказала региональный специалист проекта "Дом мамы" ОФ "Ана Үйі" Айгуль Купбаева.

По её словам, чаще в "Дом мамы" попадают совсем молоденькие девушки, которые забеременели вне брака и боятся кому-либо сообщить об этом. А если и рассказывают родственникам, те выступают категорически против, мол, "уят".

"Бывают случаи, что и зарегистрированный брак, но мужчина пьющий, или против детей, или в семье материальные затруднения. Съёмное жилье у многих. Нет своего угла, платить нечем, кредиты, она беременна", - описала специалист типичный портрет тех, кому помогают общественники.

Анна, студентка

Похожая ситуация у Ани. Несколько лет назад у неё умерла мать, девочка и её младшие братья оказались в детдоме. После выпуска из учреждения Аня купила квартиру в поселке Южный, это в 70 километрах от Караганды. Жила в ней вместе с детдомовцем Сергеем. От любимого родила дочь.

"Работы не было, решили переехать поближе к городу. Квартиру продали, денег хватило, чтобы на полгода арендовать жилье в Шахтинске (находится в 46 километрах от Караганды - прим. автора), питаться, покупать вещи первой необходимости. Потом стали снимать комнату у знакомых за 15 тысяч тенге. Месяца два так прожили, а в марте поссорились с хозяевами, они забрали у нас документы, и мы вынуждены были съехать", - рассказала девушка.

К тому времени дочери Анны исполнился год, мать перестала получать выплаты от государства. А на стипендию студентки колледжа сильно не разгонишься.

На день девушку с ребёнком приютила тётя мужа. А после она же нашла номер телефона "Дома мамы" и определила родственницу в кризисный центр.





Теперь общественники помогают девушке восстановить документы. Анна планирует снимать жильё подальше от центра города и работать по специальности - поваром. В этом году она окончит учёбу в колледже.

Цель - вернуть женщину в семью

У Анны нет родных, кто мог бы ей помочь. Но бывают и случаи, когда семья большая, но девушку с ребёнком принимать отказывается.

В "Доме мамы" с попавшими в трудную ситуацию женщинами не сюсюкаются. "Под крылом" спонсоров беременные и уже родившие могут находиться не более шести месяцев. Для каждой составляется индивидуальный план работы, обозначается цель и шаги по её достижению.





"Практика показывает, что этого срока достаточно. Если девушка целеустремлённая, ей бывает достаточно двух-трёх месяцев. С ней и родственниками работает психолог. Наша цель - вернуть женщину в семью. Если люди адекватные, не ведущие асоциальный образ жизни, но им стыдно, что дочь беременна или родила вне брака, тоже прорабатываем. Если родители не идут на контакт, общаемся с бабушками, тётями, дядями - всех задействуем. У сирот ищем одноклассников, знакомых, чтобы было общение, поддержка, связи. Чтобы не отчаивались, что им некуда идти, не к кому обратиться. Бывает, что на проекте девушки познакомились, потом вместе жильё снимают, друг друга поддерживают. С выпускницами мы тоже поддерживаем связь", - рассказала Айгуль Купбаева.

Жамбыргуль, акушер

Жамбыргуль ждёт появления на свет первенца. Срок - почти семь месяцев. Девушка встречалась с молодым человеком, собиралась замуж, но родители посоветовали ей не спешить.

Когда мужчина узнал, что любимая забеременела, сказал заберет её к себе, но так до сих пор этого не сделал.

В "Дом мамы" Жанбыргуль посоветовала обратиться психолог сельской больницы, в которой женщина встала на учёт. В кризисном центре она планирует прожить до родов, после, если парень не одумается, Жанбыргуль заберут к себе в посёлок близ Каркаралинска её родители.





Пригреют и даже обучат

За шесть лет существования "Дома мамы" в Караганде помощь получили около 400 женщин. Кризисный центр рассчитан на шесть подопечных. Но если вдруг обратится кто-то ещё, примут и большее количество, и с двумя-тремя детьми, и тех, кому больше 30 лет.





"Мы принимаем женщин с седьмого месяца беременности. Потому что чаще всего девчонки работают неофициально. Как только срок большой, их начинают прогонять. В таком случае обеспечивать себя будущая мать уже не может, становится беззащитна. Работы нет, жильё не может снять, не знает, куда деваться", - пояснила куратор проекта.





За время нахождения в кризисном центре женщине дают возможность получить специальность, которая могла бы её в дальнейшем прокормить - повар, кондитер, массажист, мастер шугаринга, маникюра, по наращиванию ресниц. Даже с маленьким ребёнком на руках эти профессии позволяют работать.





Юристы и психологи из Молодёжного ресурсного центра бесплатно помогают подопечным фонда.

Также у общественников есть возможность через НПП "Атамекен" помочь женщинам открыть бизнес, подсказать, как подать заявку на женскую ипотеку "Умай" без первоначального взноса.

"Мы можем не только подсказать, как действовать, но и проехать вместе с женщиной, всё показать, за руку провести", - отметила Айгуль Купбаева.

Всё начинается в семье

Чтобы случаев, когда женщины бросают своих детей, было меньше, общественники начали проводить работу с учащимися колледжей и первокурсниками вузов. Молодёжи рассказывают о существовании кризисных центров и о том, что девушки могут обратиться за помощью в любой момент.

"Звонить по телефону "горячей линии" можно не только, когда уже забеременели и не знают, куда бежать, а в любое время", - сообщили общественники.





С сотрудниками кризисного центра мы поговорили и о причинах, по которым девушки оказываются в сложных жизненных ситуациях и боятся рассказать об этом самым близким, предпочитая бросить ребёнка.

Первая - гиперопека и жизнь в соцсетях.

"Молодёжи часто хочется вырваться из-под чрезмерной опеки. Парни этим пользуются. Девчонки же листают фото в Instagram, всё там красиво, легко. И им кажется, что ребёнок - это тот пупс с картинки. Они же не понимают, что дети - это ответственность, а не просто красивые снимки", - сказала Айгуль Купбаева.

Вторая - общение в семье.

По словам специалистов, во многих семьях между родителями и детьми отсутствует контакт. Взрослые заняты заработком, дети предоставлены сами себе.

В школах тоже утеряны связи с учителями. Порой за шаблонами, документами и тестами взрослые забывают о детских душах.

"Нужно иметь контакт с ребёнком с детства, чтобы тебя как родителя не боялись и в любой ситуации могли прийти домой. Родители в своих кредитах зачастую не слышат детей. А потом им становится стыдно за дочерей. Часто бывает так, что они проецируют на детей свою мечту, план на жизнь. А когда дети его не придерживаются, родители отвергают их", - рассказала региональный специалист проекта.

Выход есть и не один

Тем же, кто воспитывался в детском доме, зачастую не хватает тепла и внимания. Когда они это от кого-то со стороны получают, то как в омут с головой уходят в отношения, которые чаще всего не зарегистрированы, жилья нет... Начинаются бытовые проблемы, с которыми молодые люди уже не справляются.

Психологи, работающие с женщинами в кризисном центре, отмечают, что самое главное, как бы не было трудно, не бросать ребёнка, не идти на криминал. Из любой ситуации всегда есть выход.

Можно ещё до родов обратиться в кризисный центр (в крупных городах их несколько) и получить крышу над головой, еду, юридическую и психологическую помощь, выучиться. Как вариант - родить и уповать на государство: написать в роддоме заявление с просьбой оставить ребёнка в Доме малютки, поместить его во временную группу, а когда встанешь на ноги, забрать.

Родителям, чьи дети только готовятся ко взрослой жизни, психологи советуют наладить общение в семье, уметь выслушать, поддержать, не отталкивать подростков. А также рассказывать детям об их правах и учить, что бы не случилось, не опускать руки.

Фото автора