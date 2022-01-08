Утверждены правила работы образовательных учреждений на период ЧП в Нур-Султане

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Начиная с 17 января 2022 года школы города работают в штатном режиме в две смены.

В Нур-Султане утверждены правила работы образовательных учреждений на период действия чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана.

Дошкольные организации образования, независимо от форм собственности, продолжают работу в штатном режиме с 08:00 до 18:00 часов. При этом, в случае необходимости, комендант города на основании законов РК "О чрезвычайном положении" и "О гражданской защите" имеет право внести изменения в график работы детских садов, переведя их работу в режим дежурных групп (на основании заявления-согласия родителей и /или законных представителей).

В общеобразовательных школах, независимо от форм собственности, до 17 января 2022 года продлены каникулы. Начиная с 17 января 2022 года школы города работают в штатном режиме в две смены:

1 смена - с 08:00 до 13:00 часов;

2 смена - с 14:00 до 19:00 часов.

В организациях технического и профессионального образования, вузах, независимо от форм собственности, зимние каникулы продлятся с 6 по 23 января 2022 года.

24 января — первый день второго семестра, далее вузы и ссузы будут работать по обычному графику.

Организации дополнительного, специального образования функционируют в штатном режиме.

В случае необходимости, комендант города Нур-Султан имеет право внести изменения в режим работы общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального образования, дополнительного, специального образования, переведя их на дистанционный формат обучения.

По дополнительным вопросам, касающихся работы организаций образования города Нур-Султан, необходимо обращаться в службу iKomek по номеру "109".