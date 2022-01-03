В Минэнерго объяснили, почему не пойдут на уступки протестующим в Жанаозене

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На сегодняшний день нет возможности пойти на такие уступки протестующих в Жанаозене, считает министр.

На брифинге СЦК министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев объяснил пойдет ли государство на уступки и выполнит ли требования протестующих о снижении цены за газ до 50 тенге за литр, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Есть себестоимость производства, вот и все. И на том же Жанаозенском ГПЗ работают такие же граждане, такие же жители города. И когда себестоимость производства газа составляет порядка 100 тысяч тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта — мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент остановятся. И сейчас по тому же Жанаозенскому ГПЗ все к этому идет. Или будут приниматься вот такие, может быть, не очень популярные меры. Но это та объективная данность, с которой нам надо смириться. Всегда во всем есть законы рынка, которые никто не отменял. Поэтому на сегодняшний день мы не видим возможности пойти на такие уступки протестующих в Жанаозене", — сказал глава Минэнерго.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.