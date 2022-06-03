Условный срок получили восемь участников беспорядков в Таразе

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"Подсудимые вместе с группой протестующих принимали активное участие в беспорядках, не подчиняясь законным требованиям полиции и военных, мобилизованных для обеспечения общественной безопасности, причинив тем самым ущерб здоровью сотрудников правоохранительных органов и материальный ущерб", — пояснили в ведомстве.

В частности, один из подсудимых 4 января вечером вместе с другими людьми неоднократно наносил удары по защитным щитам. Прокурор просил назначить наказание подсудимым в виде четырех лет лишения свободы.



"Потерпевший не возражал против заключения процессуального соглашения и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Ж., І., Л., Е., Ж., Ә., А. и С. вину признали. Содеянное Ж., І., Л., Е., Ж., Ә., А. и С. относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание от трёх до восьми лет лишения свободы. При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами — чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел", — говорится в сообщении суда Тараза.

Окончательно восьми подсудимым назначено по четыре года лишения свободы каждому. Приговор в законную силу не вступил.