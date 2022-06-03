Условный срок получили восемь участников беспорядков в Таразе

В суде № 2 Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении восьми подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, передаёт BaigeNews.kz
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В суде рассказали, что 4 января восемь подсудимых принимали участие в массовых беспорядках в Таразе "с применением силы, актов вандализма, разрушения, уничтожения имущества, неподчинения требованиям сотрудников полиции".
"Подсудимые вместе с группой протестующих принимали активное участие в беспорядках, не подчиняясь законным требованиям полиции и военных, мобилизованных для обеспечения общественной безопасности, причинив тем самым ущерб здоровью сотрудников правоохранительных органов и материальный ущерб", — пояснили в ведомстве.
В частности, один из подсудимых 4 января вечером вместе с другими людьми неоднократно наносил удары по защитным щитам. Прокурор просил назначить наказание подсудимым в виде четырех лет лишения свободы.
"Потерпевший не возражал против заключения процессуального соглашения и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Ж., І., Л., Е., Ж., Ә., А. и С. вину признали. Содеянное Ж., І., Л., Е., Ж., Ә., А. и С. относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание от трёх до восьми лет лишения свободы. При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами — чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел", — говорится в сообщении суда Тараза.
Окончательно восьми подсудимым назначено по четыре года лишения свободы каждому. Приговор в законную силу не вступил.
6 января участники беспорядков совершили вооружённое нападение на здания акимата Тараза и Департамента государственных доходов Жамбылской области.
Вооружённая группа людей из 500 человек обстреливала эти здания, в результате был убит сотрудник полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате которого убито 11 человек.
По данным акимата Жамбылской области, в массовых беспорядках в Таразе участвовали
около двух тысяч человек. В результате погромов сожгли более 10 полицейских машин, разгромили
отделение банка, штурмовали акимат.
В феврале в Таразе арестовали мужчину, который в дни беспорядков вместе с 13-летний сыном подвозил
погромщикам горючую смесь.