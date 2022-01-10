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  • Пострадавший от действий мародеров ТРЦ MEGA Alma-Ata показали казахстанцам
Пострадавший от действий мародеров ТРЦ MEGA Alma-Ata показали казахстанцам | BaigeNews.kz 10 января, 13:31
26251
Фото: Тelegram-канал "НЕхабар"

Пострадавший от действий мародеров ТРЦ MEGA Alma-Ata показали казахстанцам

Руководство MEGA Alma-Ata прокомментировало погромы в торговом центре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал "НЕхабар".

"5 января я прилетел в Алматы, за несколько часов до закрытия аэропорта и все эти дни был вместе со своим коллективом в городе. В MEGA Alma-Ata были проникновения, были разграблены несколько бутиков, но наша задача была противостоять мародерам, а при отступлении мародеров заделывали все входы и создавали баррикады. Сумма ущерба может составить более 100 миллионов тенге", - сообщил основатель и президент Astana Group Нурлан Смагулов.

По его словам, была активно задействована противопожарная служба. Руководство центра за свои деньги планирует восстановить витражи и входные двери. Разграблению в основном подверглись ювелирные бутики и магазины электроники.

Сообщается, что ТРЦ MEGA Silk Way начинает работать с 10 января по системе Ashyq.

Блогер Алишер Еликбаев также опроверг слухи о том, что сотрудники ТРЦ откупились от мародеров. Он снял видеоролик, на котором видны повреждения внутри торгового дома.

#беспорядки в Алматы #режим ЧП в Казахстане
10 января, 13:31
26251
Журналист

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