Ущерб на миллиард тенге нанес государству житель Шымкента

Жителя Шымкента осудили за нанесенный ущерб государству в размере миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
А. Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям для уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, мужчина с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий.
"Эти предприятия были созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более миллиарда тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.
А. Махатаева осудили на четыре года лишения свободы. Также ему на 10 лет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Нанесенный ущерб обращен в доход государства.