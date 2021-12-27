Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Ущерб на миллиард тенге нанес государству житель Шымкента | BaigeNews.kz 27 декабря, 15:43
2217
Фото: pixabay.com

Ущерб на миллиард тенге нанес государству житель Шымкента

Жителя Шымкента осудили за нанесенный ущерб государству в размере миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

А. Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям для уклонения от уплаты налогов.

По данным следствия, мужчина с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий.
"Эти предприятия были созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более миллиарда тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.

А. Махатаева осудили на четыре года лишения свободы. Также ему на 10 лет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Нанесенный ущерб обращен в доход государства.


#мошенники #Шымкент #АФМ #мошенничество
27 декабря, 15:43
2217
Журналист

Рекомендуем