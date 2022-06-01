Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане

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Дети с особыми потребностями смогут получать медико-реабилитационную помощь при поддержке Медицинского университета Астана.

В День защиты детей в Нур-Султане открылся инклюзивный детский сад, где детям с особыми потребностями впервые будет оказываться медико-реабилитационная помощь со стороны профессорско-преподавательского состава Медицинского университета Астана, передает корреспонденту BaigeNews.kz.

Детский сад "Карим". Фото автора

Специалисты будут оказывать полный комплекс медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра, центральной нервной системы и другими особенностями.

"Тесное сотрудничество со специалистами медицинского университета предоставляет возможность развивать детей с разных сторон, то есть предоставить им как образовательные, так и медицинские услуги. Для детей с особенными потребностями необходимо, чтобы помимо коррекционной педагогической работы была еще и медицинская, чего мы, к сожалению, до этого не могли им дать", — рассказала директор детского сада "Карим" Ирина Шэ.

Директор детского сада "Карим" Ирина Шэ. Фото автора

По её словам, образовательная программа построена таким образом, что ребенок получает такое же образование, как и его сверстники, но при этом овладеть им помогают специальные методы. Дошкольное учреждение принимает детей в возрасте от двух до семи лет.

Перерезание красной ленточки. Фото автора

"У моего ребенка есть небольшая задержка в развитии и я возлагаю большие надежды на этот детский сад", — делится Сауле, мама одного из участников проекта. — Когда я выбирала для сына детский садик, то поняла, что найти хороших педагогов и воспитателей очень тяжело. И я очень рада, что теперь здесь профессиональные специалисты будут помогать детям социализироваться и развиваться правильно. Такие проекты сейчас важны и необходимы".

Мама ребенка. Фото автора

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Фото автора

Заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины НАО "МУА" Наталья Сливкина отметила, что детский сад станет своего рода клинической базой университета, где студенты-медики смогут получить дополнительную компетенцию по оказанию помощи детям на уровне дошкольных организаций.

"Когда нашей кафедре предложили принять участие в таком проекте, то мы откликнулись с большой готовностью, потому что здесь наш опыт и знания будут полезны и востребованы. Мы выпускаем не только врачей-реабилитологов, но и различных узких специалистов. У нас много различных клинических баз, но это в основном стационары и поликлиники. Есть опытные педагоги, которые работают в детских реабилитационных центрах, но там акцент идет больше на медицинский профиль. А инклюзивный детский сад — это совместная работа и педагогов, и медицинских работников", — рассказала доктор медицинских наук.

Рассказывает завкафедрой реабилитологии НАО "МУА" Наталья Сливкина. Фото пресс-службы НАО "МУА"

Она также поделилась, что МУА пока единственный в Казахстане университет, где готовят кинезо- и эрготерапевтов. И именно эти специалисты, по ее мнению, смогут в рамках этого проекта оказывать детям наиболее квалифицированную и профессиональную помощь. Помимо этого с детьми будут заниматься логопед–дефектолог, детский невропатолог, педиатр и педагог-психолог, а также сурдолог, оториноларинголог и нутрициолог.

"У каждого ребенка будет индивидуальная программа реабилитации, где будет расписано помесячно, с какими специалистами они будут заниматься в течение года, также будет проводиться постоянный мониторинг их развития — какие цели уже достигнуты, а над какими еще стоит проработать", — добавила она.

С детьми будут заниматься узкоспециализированные врачи. Фото пресс-службы НАО "МУА"

Председатель правления, ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров отмечает, что адаптация детей с особенными потребностями в дошкольных учреждениях проходит быстрее, поскольку, находясь в обществе здоровых одногруппников, они получают также и социальный опыт.

"2022 год объявлен президентом страны Годом детей, и наша задача обеспечить гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения", — сказал он.

Фото автора

В свою очередь, важность и своевременность открытия детского сада также отметила и депутат мажилиса парламента РК Лариса Павловец, которая приняла участие в церемонии открытия. Она подчеркнула, что тандем медицинского вуза и детского сада даст свой положительный эффект в развитии и адаптации детей с особенностями в социуме.

"Вы — первые, кому посчастливилось начать работать с педагогами и профессорско-преподавательским составом университета, у которых есть богатейший опыт, инструменты и методы для оказания профессиональной педагогической, психологической и медико-реабилитационной помощи по общенациональным и международным стандартам. Хочу поблагодарить всех, кто включился в эту работу, потому что дети с особенными потребностями должны развиваться на равных условиях со всеми", — добавила она.

Депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец. Фото пресс-службы НАО "МУА"