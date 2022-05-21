Умер ветеран казахстанского футбола Сергей Гороховодацкий

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На 73-м году жизни скончался ветеран казахстанского футбола Сергей Алексеевич Гороховодацкий, передаёт BaigeNews.kz

Об этом сообщил спортивный журналист Айдын Кожахмет.

"Он был фанатом футбола. Работал в молодёжной, олимпийской и национальной сборных Казахстана, во многих клубах страны. Именно при нем "Женис" завоевал свой первый чемпионский титул. К сожалению, у Сергея Алексеевича в последние несколько лет были проблемы со здоровьем. Соболезную родным и близким большого тренера", − пишет Кожахмет в Telegram.

Сергей Гороховодацкий начал футбольную карьеру в родном Свердловске в 1966 году, но в дальнейшем основная часть его игровой карьеры была связана с Казахстаном. В 1973 году он впервые вышел на поле в футболке усть-каменогорского "Востока" и на много лет этот клуб стал его родным. В 1976 его пригласили в "Кайрат". Через три сезона он вернулся в Усть-Каменогорск.

В конце игровой карьеры в качестве играющего тренера, а позже и главного тренера, работал с петропавловским "Авангардом", а после в семипалатинском "Спартаке". В 1986 году на родине казахстанского футбола он и завершил карьеру игрока, после чего полностью переключился на тренерскую работу. Всего за карьеру у Гороховодацкого 159 забитых мячей.

Ровно 12 лет руководил он "Востоком". Выиграл с ним зональный турнир второй лиги 1990 года. В 1994 году "Восток" под его руководством стал обладателем Кубка Казахстана.

В 1995 году он возглавил олимпийскую сборную Казахстана. Ребята с блеском выиграли первый этап.

Приводил "Женис" к победе в чемпионате Казахстана-2000. Руководил сборной Казахстана на Азиатских играх-98 и сборной клубов страны – на Восточно-Азиатских играх-97. А в 2009 году молодёжная сборная Казахстана под его руководством блестяще стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы.

Своим опытом он охотно делился с подрастающим поколением, часто выступает экспертом в СМИ.