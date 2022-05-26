Умер режиссёр и народный артист Казахстана Рубен Андриасян

Известие о его смерти опубликовали на сайте Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова.

"Мы будем неискренни, если скажем, что не думали о финале. Мастер был стар и нездоров, хотя боролся из последних сил. Много раз ему удавалось перехитрить смерть, несколько раз он был от неё на волосок. Как бы банально ни звучало, он так сильно любил жизнь, что даже в самых патовых, казалось бы, обстоятельствах ему удавалось добиться её взаимности.

Тихую печаль испытывает сейчас каждый, кто хотя бы однажды соприкоснулся с Андриасяном. Человек бесконечного обаяния и изумительного чувства юмора, Рубен Суренович влюблял в себя женщин, мужчин, детей, собак… Но главное качество — мудрость — позволяло ему, капитану большого корабля-театра, обходить рифы и лавировать в бурных водах. Почти 40 лет он создавал в Лермонтовке благоприятный, комфортный микроклимат. Его знаменитое изречение: «Я никогда не переступал через человека ради спектакля». Поэтому и спектакли его были такие талантливые. А иногда — гениальные, как «Поминальная молитва», — говорится в опубликованном сообщении.



Народный артист, лауреат Государственной премии, ковалер ордена "Отан", профессор Рубен Андриасян родился 31 октября 1938 года. Начал свою трудовую деятельность в 1963 году главным режиссёром в областном драматическом театре в Кызылорде. Почти 40 лет возглавлял труппу Театра имени Лермонтова в Алматы. Последние два года жил в США, воссоединившись с семьёй.

