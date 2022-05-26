Умер режиссёр и народный артист Казахстана Рубен Андриасян

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Тихую печаль испытывает сейчас каждый, кто хотя бы однажды соприкоснулся с Андриасяном. Человек бесконечного обаяния и изумительного чувства юмора, Рубен Суренович влюблял в себя женщин, мужчин, детей, собак… Но главное качество — мудрость — позволяло ему, капитану большого корабля-театра, обходить рифы и лавировать в бурных водах. Почти 40 лет он создавал в Лермонтовке благоприятный, комфортный микроклимат. Его знаменитое изречение: «Я никогда не переступал через человека ради спектакля». Поэтому и спектакли его были такие талантливые. А иногда — гениальные, как «Поминальная молитва», — говорится в опубликованном сообщении.
Народный артист, лауреат Государственной премии, ковалер ордена "Отан", профессор Рубен Андриасян родился 31 октября 1938 года. Начал свою трудовую деятельность в 1963 году главным режиссёром в областном драматическом театре в Кызылорде. Почти 40 лет возглавлял труппу Театра имени Лермонтова в Алматы. Последние два года жил в США, воссоединившись с семьёй.
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