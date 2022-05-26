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Умер режиссёр и народный артист Казахстана Рубен Андриасян | BaigeNews.kz 26 мая, 01:12
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Фото: tl.kz

Умер режиссёр и народный артист Казахстана Рубен Андриасян

На 84-м году ушёл из жизни бывший художественный руководитель алматинского театра драмы имени Михаила Лермонтова, народный артист Казахстана Рубен Андриасян, передаёт BaigeNews.kz.

Известие о его смерти опубликовали на сайте Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова.

"Мы будем неискренни, если скажем, что не думали о финале. Мастер был стар и нездоров, хотя боролся из последних сил. Много раз ему удавалось перехитрить смерть, несколько раз он был от неё на волосок. Как бы банально ни звучало, он так сильно любил жизнь, что даже в самых патовых, казалось бы, обстоятельствах ему удавалось добиться её взаимности.

Тихую печаль испытывает сейчас каждый, кто хотя бы однажды соприкоснулся с Андриасяном. Человек бесконечного обаяния и изумительного чувства юмора, Рубен Суренович влюблял в себя женщин, мужчин, детей, собак… Но главное качество — мудрость — позволяло ему, капитану большого корабля-театра, обходить рифы и лавировать в бурных водах. Почти 40 лет он создавал в Лермонтовке благоприятный, комфортный микроклимат. Его знаменитое изречение: «Я никогда не переступал через человека ради спектакля». Поэтому и спектакли его были такие талантливые. А иногда — гениальные, как «Поминальная молитва», — говорится в опубликованном сообщении.

Народный артист, лауреат Государственной премии, ковалер ордена "Отан", профессор Рубен Андриасян родился 31 октября 1938 года. Начал свою трудовую деятельность в 1963 году главным режиссёром в областном драматическом театре в Кызылорде. Почти 40 лет возглавлял труппу Театра имени Лермонтова в Алматы. Последние два года жил в США, воссоединившись с семьёй.


С 1983 до 2020 года был художественным руководителем Государственного академического русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова. Им было поставлено около ста спектаклей в театрах Казахстана и СНГ.
#Соболезнования
26 мая, 01:12
2129
Журналист

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