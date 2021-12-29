Умер брат Диего Марадоны

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Следом за экс-футболистом и тренером сборной Аргентины Диего Армандой Марадоной, который ушел из жизни в прошлом году, умер и его брат Уго Марадона. Об этом стало известно из поста, опубликованного на официальной странице футбольного клуба "Наполи" в Twitter.

Отмечается, что младший брат Диего, который также был футболистом и успел поиграть в Японии и Италии умер на 52-м году жизни из-за сердечного приступа в Неаполе.

Свою футбольную карьеру Уго Марадона провел не так ярко, как его старший брат, но имя в историю футбола он однозначно вписал самостоятельно.

На клубном уровне он успел поиграть за ряд европейских и азиатских клубов. Из самых известных можно выделить испанский "Райо Вальекано" и итальянский "Асколи".

С 1992 по 1998 год Уго Марадона играл в Японии, где защищал цвета таких клубов как Тосу Фьючерс, Ависпа Фукуока, Консадоле Саппоро.

Что касается сборной Аргентины, то игрок успел поиграть лишь на молодежном уровне в сборной U-17, где и отметился двумя голами.

Напомним, что старший брат Уго Марадоны Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от остановки сердца.



