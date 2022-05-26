Умер актер Рэй Лиотта

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Не стало актера Рэя Лиотты, ему было 67 лет, сообщает BageNews.kz.

По информации Deadline, Лиотта умер во сне в Доминиканской Республике, где находился на съемках.

В фильмографии Рэя Лиотты более 120 работ. В числе последних вышедших проектов — "Множественные святые Ньюарка" и "Без резких движений" Стивена Содерберга. Актер также снялся в "Ганнибале" у Ридли Скотта и "Славных парнях" Мартина Скорсезе.



В 2002 году он озвучил героя культовой видеоигры GTA Vice City Томми Версетти.

