Улетевшую крышу шымкентского стадиона проверяли перед матчем − акимат

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В акимате Шымкента заверяют, что унесённая ветром крыша проверялась перед началом матча, а также подвергалась аудиту в начале года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz

По словам заместителя акима Шымкента Максута Исахова, в ходе проверок объект не вызывал опасений.

"В январе текущего года был проведён технический аудит о том, что есть какие-то нарушения. То, что в кровле что-то надо менять, не было отмечено. Кроме того, перед каждыми большими соревнованиями, где большое скопление людей, по закону составляется акт, который подписывают представители ЧС, правоохранительных органов и так далее. Перед этим матчем тоже был составлен акт, в котором не было особых указаний по крыше", — сообщил замакима.

Сообщается, что административное здание стадиона будет без крыши до тех пор, пока из бюджета не выделят средства. Этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии маслихата, которая состоится в июне. Пока дыры накроют брезентом.

Последний раз капитальный ремонт кровли здания стадиона проводили в 2004 году.

Напомним, инцидент произошёл 21 мая во время футбольного матча между местной командой "Ордабасы" и павлодарским "Аксу". Причиной обрушения крыши стал порывистый ветер.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 278 УК РК ("Недоброкачественное строительство").