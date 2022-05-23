Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов стран СНГ, участвовавших в ВОВ

Украинский парламент поддержал выход Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одна из причин выхода страны из соглашения — военные действия России как страны-участницы СНГ на территории Украины, а также "существенные отличия практик и законодательства Украины в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны от других стран — участниц соглашения".
Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне было принято 9 сентября 2011 года в Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом на Украине в 2013 году.