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Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов стран СНГ, участвовавших в ВОВ | BaigeNews.kz 23 мая, 03:16
1941
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов стран СНГ, участвовавших в ВОВ

Украинский парламент поддержал выход Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одна из причин выхода страны из соглашения — военные действия России как страны-участницы СНГ на территории Украины, а также "существенные отличия практик и законодательства Украины в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны от других стран — участниц соглашения".

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне было принято 9 сентября 2011 года в Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом на Украине в 2013 году.
#политика
23 мая, 03:16
1941
Журналист

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